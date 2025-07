María Pombo, embarazada de su tercer hijo

María Pombo está de nuevo embarazada y se convertirá en madre por tercera vez junto a Pablo Castellano, según la información que ha podido obtener la revista ¡Hola! en exclusiva tras haber confirmado la noticia con "personas de su entorno más cercano".

La llegada de este nuevo miembro es recibida con emoción y aseguran que "en unos meses serán familia numerosa". La influencer y el arquitecto amplían así la familia que la conforman con sus hijos Martín y Vega, de 4 y 2 años.

María y Pablo no han hecho declaraciones hasta el momento, tampoco lo ha hecho su agencia de representación, que "prefieren no hacer declaraciones y no entran ni a "confirmar ni a desmentir" la feliz noticia". Aunque los rumores no han tardado en surgir tras las imágenes publicadas en el bautizo de María y Candela, las pequeñas de su hermana Marta.

En las fotografías se puede apreciar las curvas de la influencer más pronunciadas, Pablo le ayuda y María se sujeta, la que todo parece indicar, la barriga premamá. Según indica la revista, durante la celebración presumía "orgullosa de la buena nueva sin que el mundo, aún, supiera nada".

Un tercer bebé: el deseo de María se cumple

María siempre ha dicho que quiere ser mamá de una familia numerosa, y hace unos años se animaba con una gran pandilla, aunque vivir la maternidad le frenó en el número, pero siempre manteniendo al tercero que vendría "pronto" pero sin presiones.

"Tenía claro que quería ser madre y quiero ser madre de una familia numerosa. Y si Dios quiere, tendré otro. En algún momento pronto tendré que ponerme y será en cualquier momento porque Vega ya tiene dos años y no quiero que se lleven mucho", confesaba a Look en abril.