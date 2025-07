Lorenzo Lamas se separa de su sexta esposa

​Si existe una lista de estrellas cinematográficas que llegaron a divorciarse hasta en diez ocasiones (nos viene a la memoria Zsa-Zsa Gabor) la de varones quizás podría encabezarla Lorenzo Lamas, quien hace pocas fechas tomó la determinación de separarse de su sexta esposa, Kenna Nicole. No parece acoplarse con ninguna mujer, con todas tiene "diferencias irreconciliables", como reza en sus procesos judiciales. Es un mujeriego, evidentemente. No habrá encontrado aún la esposa que esté en sus sueños. No en vano lo llamaron ‘el rey de las camas’ cuando intervino en un spot publicitario anunciando una marca de colchones.

Lorenzo Lamas nació hace 67 años en Santa Mónica, California, hijo del galán argentino Fernando Lamas y la actriz de ascendencia noruega Arlene Dahl. Hijastro de Esther Wiliams, quien lo enseñó a nadar, no en vano era una estrella de la natación.

Aunque ya con cinco años Lorenzo apareció en una película, en su juventud estaba decidido a ser un deportista profesional. Llegó a ser cinturón negro de kárate, taekwondo y otras especialidades japonesas de lucha libre. Finalmente se dedicó a la profesión de sus padres. Repasando su abundante filmografía no encontramos películas como protagonista que siquiera le proporcionaran parte de la notoriedad que tuvo su progenitor en el cine. Mas bien intervino en otras en papeles como mucho de antagonista.

Puede que la popularidad que disfrutó un tiempo, gracias a su atractivo físico, le surgiera por su aparición en muchos capítulos de la serie televisiva Falcon Crest, donde intervino en el papel de nieto de la protagonista, Ángela Chaning, interpretada por Jane Wyman. Ella lo ayudó mucho, tratándolo como de la familia, no en vano tuvo mucha amistad con los padres del joven.

Entre 1981 y el presente Lorenzo Lamas contrajo seis veces matrimonio, tuvo seis hijos y mantuvo otras relaciones. Una de sus esposas, la cuarta, Shawna Craig, fue conejita Playboy. Otro dato es que el hijo primogénito del actor se enrolló con la madrastra de su padre, la antes citada Esther Williams.

No habiendo triunfado plenamente ni en la pantalla ni en televisión, salvo en esa mencionada serie, Lorenzo acabó retirándose. Como ha sido siempre un hombre de acción, en el cine y en la vida real, no ha de extrañarnos que desde 2016 se gane la vida pilotando helicópteros en compañías que programan viajes turísticos, primero en Los Ángeles y más recientemente en Nueva York.