Anabel Pantoja sufre un "asqueroso" accidente y acaba con el brazo escayolado

Anabel Pantoja siempre ha querido mostrarse natural con todos sus seguidores a través de sus redes sociales. En ellas ha compartido desde sus mejores momentos con el nacimiento de su hija Alma, hasta los más angustiosos, como el de sus últimas vacaciones.

La influencer no ha comenzado el verano de la mejor forma. Hace una semana contaba a sus seguidores que nunca había pasado "un día tan especial" para ella, como es su cumpleaños, "sola": "Tengo el corazón un poco triste. Es un cumpleaños un poco diferente, y raro. Nunca he pasado un 15 de julio comiendo sola en casa", explicaba, en el que podía resumir su día en "poner lavadoras".

Días antes dejaba un misterioso mensaje contando que volvía a pasar un mal día estando "sola": "Que sepáis que he dicho, llevo desde por la mañana, que no he parado. Ha sido uno de los… No de los peores de mi vida, porque no ha sido el peor, pero un día… Qué de problemas, qué de noticias, qué de llamadas, qué de impedimentos, qué no impedimentos. Y te pilla aquí, sola… Es tremendo" aseguraba a través de las historias de Instagram.

Vacaciones accidentadas

La sobrina de Isabel Pantoja ha pasado estos últimos días en "la casa In", el evento anual de Dulceida organizado por su agencia de representación, In Management, en el que algunos de los creadores de contenido con más seguidores de las redes sociales disfrutan de unas vacaciones de ensueño.

Aunque en un primer momento parecía que todo iba bien, incluso les hemos podido ver realizando juegos y pruebas al estilo "humor amarillo", las vacaciones de Anabel no terminaron de la mejor forma, y así lo compartía a través de un video en sus redes:

"El viernes, sufrí una caída asquerosa donde me lastimé y jodí bien… se me dobló el pie y se me salió el codo literal. Fue un momento horrible y angustioso, de dolor y desesperación pero tenía a los mejores amigos a mi lado para no dejarme ni un minuto sola. Todos saben quiénes son y solo puedo daros las gracias por no soltarme desde entonces. Os quiero. Ahora toca reposar, recuperar y seguir adelante", escribía resumiendo su visita a urgencias.

Pero no sólo se queda ahí, en el video se ve a Anabel bailando con el brazo escayolado con un mensaje a todos los haters: "A las personas que me desearon el mal, aquí sigo, sobreviviendo a todos los golpes, gilipollas"