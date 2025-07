Aitana responde a las críticas ante un descuido con el vestuario: "Con la que me lían cuando se me ve el culo"

Aitana continúa haciendo historia en su carrera musical. Tras su exitoso concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, la cantante catalana ha dado el salto a su primer estadio en la capital. Ayer arrancó la primera de las dos fechas programadas en el estadio Riyadh Air Metropolitano, ofreciendo un espectáculo vibrante y ambicioso que dejó al público sin aliento. Con una puesta en escena imponente, coreografías milimetradas y un repertorio que recorre toda su evolución como artista, Aitana ha demostrado estar más que preparada para conquistar grandes escenarios. Lejos de quedarse corta, la artista ofreció un show potente, visualmente impactante y emocionalmente cargado, en el que no faltaron momentos de cercanía con sus fans, además de sorpresas sobre el escenario.

Sin embargo, su crecimiento artístico no ha estado exento de polémica. Muchos han criticado sus movimientos y posturas sobre el escenario, que consideran demasiado sensuales o explícitos para su público más joven. A esto se suman las reacciones ante los estilismos que luce durante sus conciertos: combinaciones de transparencias, cortes arriesgados y texturas poco convencionales que rompen con la imagen más inocente de sus inicios. Algunos han llegado a calificar estas decisiones como "pornográficas", reavivando el debate sobre los límites de la sexualidad en el pop femenino. De ahí que la artista, junto con Alaska, haya sacado el tema ‘Ella no quiere ser la chica perfecta’.

El percance con el vestuario

En uno de los momentos más intensos del concierto, cuando Aitana se encontraba entregándose por completo a la coreografía con movimientos enérgicos de brazo y cabeza, la artista catalana detuvo sutilmente su actuación. Con las manos llevadas al cuello, pausó su baile mientras los bailarines continuaban con la coreografía. El motivo fue un pequeño percance con su vestuario: se le había desatado el body de Adidas, atado al cuello y con la espalda al aire, que lucía durante el espectáculo.

Con total naturalidad, Aitana se refirió a este instante entre risas y espontaneidad. "No he podido darlo todo por este inconveniente", comentó, y añadió con humor: "Con la que me lían cuando se me ve el culo, como para que ahora me vean otra cosa". Sus palabras fueron recibidas con una ovación y aplausos de un público que valoró su sinceridad y actitud desenfadada.

El polémico y sensual baile

Lejos de aceptar estas críticas y modificar su espectáculo, Aitana ha optado por potenciar aún más sus movimientos sobre el escenario. Desde que comenzaron las polémicas, la artista decidió hacer sus bailes más visibles y expresivos, invitando al público a fijar la atención en cada gesto y coreografía. Con un guiño cómplice, Aitana busca involucrar a sus seguidores, dirigiendo sus miradas hacia su baile para compartir con ellos toda la energía y emoción de su show.

La defensa de Aitana: empoderamiento, estilo y autenticidad sobre el escenario

La artista, por su parte, siempre ha sido clara en su postura. Aitana defiende que su música, al igual que su puesta en escena y vestuario, refleja las etapas que atraviesa como mujer y como creadora. Apuesta por una imagen poderosa, empoderada, sensual y sexy con la que se siente cómoda, y que considera una forma legítima de expresión artística.

Sus looks, lejos de la monotonía, apuestan por la innovación, con combinaciones de texturas, transparencias, cortes estratégicos y estilismos arriesgados que refuerzan el carácter escénico de cada canción. Esta mezcla de moda, actitud y mensaje no solo acompaña sus temas, sino que también consolida su identidad en el panorama pop actual.

Mientras algunos critican su transformación, muchos otros aplauden su valentía y su capacidad para reinventarse sin perder autenticidad. Lo que queda claro es que Aitana ha dejado de ser una promesa para convertirse en una de las figuras más influyentes del pop español, capaz de llenar estadios y marcar estilo dentro y fuera del escenario.