Una enigmática carta de Sara Carbonero preocupa a sus seguidores

Siempre discreta y celosa de su vida privada, cada movimiento de Sara Carbonero en redes sociales es analizado hasta el detalle por partes de la prensa y de sus seguidores. A través de escritos, unos de cosecha propia y otros de sus autores de cabecera, la escritora ofrece pequeñas píldoras sobre cuál es su estado de ánimo o el momento personal y profesional por el que atraviesa en ese momento. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en las últimas horas debido a una carta publicada en su cuenta de Instagram en la que se abre en canal y explica cómo se siente y la etapa vital que atraviesa.

"Venga como venga la vida", comienza la carta, que ha acompañado con una batería de imágenes en las que aparece posando, sonriente pero también pensativa. "Siempre la esperaré con la sonrisa pilla y la mirada llena de curiosidad, como cuando era una niña. Ahora mismo estoy en una época de silencio a todo volumen, mi cuerpo y sobre todo mi mente me lo pedían. En un lugar que no requiere testigos pero sí tiempo", dice la periodista.

Y continúa: "Creo que todos los que andamos por estos lares compartimos la sensación de que hay épocas en las que tenemos poco que contar. Lejos de estrujarme la cabeza para ser original, productiva 24/7, inspiradora, ser de luz y un largo etcétera, me estoy limitando simplemente a ser. Y me está sentando bien, hasta el punto de que se me olvida esta ventanita". Unas reflexiones con la que confirma que está en un momento en el que prefiere mantenerse en un segundo plano, lejos de los focos, pero sin perder las ganas de seguir trabajando.

"Además, cada día me gusta más escuchar lo que otros tienen dentro. Ahí me siento plena y en paz. No obstante y por suerte, contamos con ángeles en forma de amigas que te recuerdan en una comida cualquiera que somos importantes y que siempre tenemos algo que contar, que aportar, que nuestra historia suma y que te impulsan a creer un poquito más en ti. Esas son las personas que quiero cerquita", dice, dando valor a las pequeñas cosas de la vida.

Cansada de las redes

Confiesa estar cansada de las redes sociales, porque le resulta imposible mantener siempre "una pose" cuando por dentro estás "colocando todo": "Son épocas. Difícil a veces mantener una 'pose' cuando por dentro estás colocando todo. Con mis parrafadas eternas e intensas, mis recomendaciones musicales y literarias, mi día a día y esa bendita cotidianidad. Hoy me apetecía compartir estos recuerdos. Los colores insuperables son de Marrakech", concluye.

Mientras Sara Carbonero trata de llevar una vida tranquila, en el lado opuesto está su expareja Iker Casillas, que durante este verano ha protagonizado un escándalo al otro lado del charco: Juliana Pantoja, una joven psicóloga de nacionalidad colombiana, compartió en sus redes sociales imágenes junto al deportista durante sus vacaciones en Cartagena de Indias, donde se les podía ver en actitud muy cercana.

Estas fotos desataron una oleada de especulaciones sobre su posible relación sentimental. Casillas reaccionó visiblemente enfadado ante los medios. Según la colaboradora Leticia Requejo, el exguardameta expresó: "Estoy hasta los mismísimos", para luego afirmar que está soltero, que puede hacer lo que "le dé la gana" y reiterar que no quiere formar parte del espectáculo mediático.

La colombiana por su parte aseguró que su relación con Casillas comenzó en verano de 2022 y que mantuvieron un vínculo que duró tres años.