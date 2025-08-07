El gran susto de Alba Díaz durante su viaje a Bali: "Nos sacó la Policía"

Las vacaciones en Bali de Alba Díaz no han comenzado con buen pie. Ella misma lo ha contado a través de las redes sociales, donde acumula casi medio millón de seguidores que en los últimos días están siendo testigos del espectacular viaje que ha realizado con su novio Marcos Terrones. La hija de ‘el Cordobés’ y Vicky Martín Berrocal ha compartido algunos de las mejores experiencias del viaje, como la gastronomía o los lugares más espectaculares de la isla de Indonesia pero también una terrible experiencia que ha vivido hace apenas unas horas.

En sus stories de Instagram, Alba ha relatado la odisea que ha vivido con su pareja para poder regresar a la isla de Bali después de realizar una actividad turística por la zona de Lombok: "Menudo viaje de vuelta a Bali. Nos cancelan el barco rápido por el temporal (ayer murieron tres personas en uno de los que íbamos a coger. Imaginaros mi cabeza). El puerto estaba en el norte de Lombok, veníamos del sur y tuvimos que volver a bajar (2 horas y 45 minutos) a coger un ferry lento (6 horas) a Bali", ha contado.

"Nos montamos. El viaje, bien, pero al llegar se rompió el motor y se fue la luz de los golpes que se daba con el muelle, por las olas. Esto significa que la compuerta no podía bajar, entonces no podíamos salir. Estuvimos esperando 4 horas a que nos sacaran de ahí. Sobre todo, me daba cosa por los niños y las personas mayores. Había gente saltando al mar y otros bajando con escaleras de bambú. Un cuadro, vamos. Nosotros fuimos listos y nos fuimos a la parte de adelante. Ayudamos a salir a los niños y ya salimos. Nos sacó la policía. Literal, saltando con las maletas y cogiéndonos casi en el aire. Me río por no llorar", añade en sus redes sociales, dando más detalles de lo sucedido.

La influencer termina su publicación dando algunos consejos a aquellos viajeros que visiten la isla: "Conclusión: no cojas el 'fast boat' (barco rápido) para ir a Lombok. Es más seguro ir en avión. Fuimos muy positivos y nos ayudó a no agobiarnos en exceso, ya que peores cosas pasan en el mundo, mucho peores. Aun así, nos llevamos la anécdota a casa", concluye, junto a una imagen en la que se puede ver el barco.

Alba no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer a su novio el gran apoyo que ha sido en las últimas horas, pues gracias a él "sabía que nada le iba a pasar": "Y lo más bonito era sentir que con él no me podía ni me iba a pasar nada. Estaba en casa".