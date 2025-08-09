Nace el segundo hijo de Rafal Nadal y Mery Perelló: todos los detalles y el nombre que han elegido

Rafa Nadal y Mery Perelló han sido padres por segunda vez. Tal y como ha publicado en exclusiva La Razón, el pequeño nació el pasado jueves 7 de agosto en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, donde también nació su primogénito. El bebé ha sido niño, algo que se desconocía debido a la discreción con la que la pareja ha decidido llevar el tema, y ha recibido el nombre de Miquel, un homenaje muy especial al padre de Mery, que murió en abril de 2023 a los 63 años tras una larga enfermedad.

Fue el pasado mes de abril cuando saltó la noticia de que Rafa Nadal y su esposa, Mery Perelló, estaban esperando su segundo hijo. La feliz noticia llegaba en un momento tranquilo y especial para el extenista, quien tras poner fin a su carrera profesional en 2024 ha centrado sus energías en su vida personal y familiar.

Padres del pequeño Rafa, que nació en octubre de 2022 y ya tiene dos años y medio, ahora la pareja da la bienvenida a un nuevo miembro en su familia. Un nacimiento que llena de ilusión a la familia Nadal-Perelló, quienes siempre ha optado por la discreción de su vida privada. Desde su boda en octubre de 2019, Rafa y Mery han apostado por mantenerse alejados del ruido mediático y centrado en los suyos.

Ahora, ese proyecto familiar da un paso más con la llegada de su segundo hijo, un compañero de juegos para el pequeño Rafa, que deja de ser hijo único.

Ya el pasado lunes 1 de agosto se evidenció que la llegada del bebé podía estar cerca debido a la ausencia de Mery en la recepción de los Reyes Felipe y Letizia y sus hijas Leonor y Sofía en el Palacio de Marivent, a la que su marido acudió en solitario. Las voces ya apuntaban a que su embarazo estaba muy avanzado y unos días después ha dado a luz.

Según ha podido saber este medio, todo parece indicar que madre e hijo recibirán el alta a lo largo de la mañana de este sábado.