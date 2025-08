Jannick Sinner y Carlos Alcaraz son los líderes del circuito de la ATP. El tenis español empezó a sonreír con Alcaraz sin saber que eran los últimos momentos de Rafa Nadal con una raqueta en la mano… Pero los aficionados han visto en el tenista murciano una esperanza. Por ello, las comparaciones entre ambos tenistas son numerosas, pero el murciano no parece muy contento…

De hecho, hay algo que el murciano tiene muy claro: "No quiero que la gente me llame el sucesor de Rafa". Aunque comprende la admiración, en una entrevista en el Financial Times, Alcaraz insiste en seguir su propio camino que no es el mismo que el que llevó el tenista manacorí. No obstante, tiene claro que las comparaciones van a seguir pero Alcaraz trata de no sentir presión por las expectativas ajenas y defiende su autenticidad: "Si no te mantienes firme en tus ideales, esa presión puede consumirte".

Y no es la primera vez que lo dice, y posiblemente no sea la última… De hecho, el año pasado en la cadena pública France 5 ya comentó algo parecido: "No quiero verme como el relevo de Rafa, salgo perdiendo por todo lo que ha hecho para el tenis, para el deporte en España".

En lo deportivo, recordó su tremenda remontada con dos sets en contra y salvando tres puntos a Sinner en Roland Garros: "Simplemente pensé en remontar poco a poco: un punto, luego otro, luego otro, sobre todo esos tres. Cerrar un Grand Slam es muy, muy difícil, así que sabía que tendría oportunidades. Por eso mantuve la calma. Sabía que no iba a ser fácil para él".

After many consecutive weeks of competition without rest, I will not be able to play in Toronto this year. I have small muscles issues and I need to recover physically and mentally for what comes next. To the tournament and to my fans in Canada I am very sorry, I will see you… — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) July 21, 2025

Pero Alcaraz no dejó apartados los torneos porque no sienta emoción sino para recuperarse al 100% de las dolencias que arrastraba. Sigue queriendo asaltar el top-1 del ranking mundial: "Si juegas todos los días y no tienes un respiro para ti, para desconectar, esa emoción se desvanece. Así que siempre intento encontrar momentos de diversión, de ganas de vivir".

Antes se hablaba de Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic… ahora los grandes rivales en las pistas de todo el mundo son Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Tanto es así que en su último duelo, en la final de Wimbledon, lo dejaron todo en la pista y terminó con el italiano arrebatándole la posibilidad de que hiciera un triplete consecutivo. En ese momento, el tenista murciano decidió parar y se perdió el Masters 1000 de Toronto por problemas musculares.

Las rivalidades, si son sanas son bienvenidas, y en los últimos enfrentamientos entre Sinner y Alcaraz se especuló que entre ambos existe una mala relación, algo que Alcaraz salió a desmentir: "A la gente le gusta mucho la idea de que haya fricción entre nosotros. Eso es lo que vende. Pero aunque el tenis es un deporte individual, nos enfrentamos a los mismos jugadores cada semana, día tras día…", admitió.

Pero el murciano no se quedó ahí y explicó cómo es su relación con el tenista italiano dentro y fuera de la pista: "Jannik y yo, que hemos tenido grandes batallas en la cancha, nos vemos mucho fuera de ella. Hablamos; a veces entrenamos juntos. Y al final se forja una buena relación, una hermosa relación… Queremos ganar y vencernos, pero fuera de la cancha, ser buenas personas y llevarnos bien es otra historia. Para mí, esa es una de las virtudes y valores del deporte".

Además, el tenista español considera un privilegio que los aficionados se emocionen con esta nueva rivalidad en el tenis. Pero, al igual que en lo individual, quiere rebajar las expectativas respecto a lo conseguido por Djokovic, Nadal o Federer: "No tenemos ninguna obligación de hacer lo que ellos han hecho, ni mucho menos".