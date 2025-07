El plan de Carlos Alcaraz después de disputar Wimbledon

El número 1 del mundo Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic no son los únicos que no estarán presentes en el Masters 1000 de Toronto, ambos han alegado problemas físicos. Carlos Alcaraz se ha unido a la lista de tenistas que causan baja, según informó MARCA. El torneo se disputa entre el 27 de julio y el 7 de agosto y muchos profesionales se tomarán un respiro de cara al desenlace de la temporada.

Después de perder la final de Wimbledon ante Sinner, el murciano afirmó: "Los últimos meses han sido muy exigentes. Prácticamente no he tenido descanso más allá de los días en Ibiza", recordó. "Ahora vamos a escuchar al cuerpo, ver qué pide, y a partir de ahí planificar lo que viene. Hay que afrontar la gira americana con energía". Por ello, Alcaraz dará prioridad al descanso para llegar con fuerzas al US Open, el último Grand Slam del año que se disputa del 24 de agosto al 7 de septiembre.

Los preparativos

El tenista español comenzará la próxima semana los entrenamientos y ya en agosto, cogerá un vuelo con destino Cincinnati para reaparecer el 7 de agosto en el Masters 1000 previo al grande neoyorquino. Para el torneo que se disputa en la ciudad estadounidense de Ohio estará acompañado por Samuel López y en Nueva York volverá Juan Carlos Ferrero. Los dos entrenadores estuvieron presentes en Roland Garros y Wimbledon.

En el Abierto de los Estados Unidos, tendrá la posibilidad matemática de volver a liderar el circuito masculino y buscará luchar por su segundo título en Flushing Meadows, donde defenderá 50 puntos por 2.000 del actual líder, Jannik Sinner. Por otro lado, antes de comenzar su camino individual, formará pareja con Emma Raducanu en el dobles mixto del 19 y 20 de agosto.

Además, el número 5 del ranking, Jack Draper, también se ausentará del Masters 1000 y tampoco estará en Cincinnati ya que como afirmó sufrió una lesión en el torneo londinense: "Después de Wimbledon me lesioné el brazo izquierdo, nada grave, pero tengo que asegurarme de que se recupera completamente para el resto de la temporada. Desafortunadamente, no podré competir en Toronto ni en Cincinnati... Nos vemos en Nueva York", explicó el británico. Alexander Zverev y Taylor Fritz, números tres y cuatro del mundo respectivamente, sí estarán presentes en Toronto.