El hijo mayor de Paulina Rubio desaparece del posado en 'Hola': "Las leyes no lo permiten"

Paulina Rubio aparece esta semana en páginas interiores de la revista Hola. Un reportaje que, como han contado en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, es el mismo que apareció en el mes de junio en la versión mexicana de la misma publicación. Sin embargo hay un detalle que no ha pasado desapercibido para nuestros compañeros Ana Mateu, Verónica Caso, Alaska, Bea Miranda y Daniel Carande: no aparecen las fotografías donde posaba Nico, el hijo que comparte con Nicolás Vallejo-Nájera.

"Estoy viendo el reportaje Hola México y efectivamente es ese reportaje. El texto es más o menos el mismo. Todo el reportaje es igual salvo por el hecho de que en el reportaje de Hola México el niño de Colate sale en dos fotos y en una de ellas sale de espaldas. El resto son con el niño pequeño. Las imágenes de su hijo mayor en este país no puede salir porque tendría que pedir permiso a Colate y no lo iba a permitir", ha explicado el periodista Daniel Carande sobre los problemas legales que podría tener Paulina y la revista de mostrar el rostro del hijo de Colate sin su permiso.

Para Alaska, es un tema que se ha quedado desactualizado, por lo que no se entiende que ahora salga publicado: "A veces el papel el problema que tiene es que se nos desactualiza. Es un reportaje de junio y han pasado muchas cosas después. Todo lo que se va filtrando, como que su hijo viajó solo o no se presentó en el juzgado, y eso se queda completamente desactualizado en este reportaje. Para mostrar lo bien que estás con tus hijos todo lo que ha pasado después a nivel judicial te desmonta. Obviamente Nico no puede salir en Hola porque las leyes así lo dicen".

Por su parte, Ana Mateu califica este reportaje como "un intento de limpiar su imagen": "Ella le da el máximo protagonismo a lo feliz que está con sus hijos. Y el texto la describe como la mejor madre del mundo. Suena lavado de imagen".