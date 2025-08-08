El último plantón de Paulina Rubio y sus nuevos movimientos contra 'Colate'

Este miércoles 6 de agosto Nicolás Vallejo-Nájera, ‘Colate’, y Paulina Rubio tenían que volver a verse las caras en una vista en Miami, por el presunto maltrato que habría sufrido el menor a manos de su madre el pasado mes de mayo. En julio la jueza habría decretado la custodia temporal para Colate para que Andrea Nicolás, que decía que quería irse a España, pudiera pasar el verano con su padre y asistir a un campamento en Burgos. La condición: no tendría que tener contacto con ninguno de sus progenitores por su salud mental.

Sobre este tema han debatido este viernes durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, Ana Mateu, Verónica Caso, Javier del Pozo, Paloma Barrientos y Daniel Carande. Un tema espinoso en el que han señalado la paciencia y el temple que está teniendo Colate en este asunto, al contrario de Paulina, cuya actitud podría terminar pasándole factura. Una de las obligaciones de Paulina Rubio habría sido la de llevar a su hijo a estos quince días de acampada y después recogerlo. Pero Paulina no fue ni a llevarlo ni a recogerlo. Y no es la primera vez que la artista deja ‘plantado’ a su hijo, tal y como ya contó nuestra compañera Isabel González en exclusiva.

La jueza marcaba entonces la vista «técnica» que ha tenido lugar esta semana, para que Colate, que ha viajado expresamente pese a pedir que fuese por Zoom sin éxito, y a la que Paulina no se presentó sin que el motivo haya salido a la luz. Ante este movimiento, todo apunta a que la jueza imponga una multa o una sanción a la cantante.

Sandra Hoyos -abogada de Paulina- ha avanzado a TardeAR que la intención de su defensa es presentar una denuncia por alienación parental, porque consideran que Colate podría haber manipulado a su hijo en contra de su madre para que este quiera vivir en España.

Un tema muy complicado, al involucrar a un menor que está siendo la principal víctima de este asunto, y que ha dado mucho de sí durante la Crónica Rosa de esRadio.