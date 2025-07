Colate, a la espera de juicio en Miami tras la supuesta agresión de Paulina Rubio a su hijo

Colate Vallejo-Nágera se mantiene a la espera de juicio por la custodia de su hijo Nicolás, de 14 años, fruto de su matrimonio con Paulina Rubio. El joven vive en Miami en casa de su madre y el pasado mes de mayo protagonizaron un fuerte altercado cuando la cantante agredió, presuntamente, a su hijo.

Según trascendió, madre e hijo tuvieron una fuerte discusión a gritos después de que la mexicana le quitara el teléfono móvil a su hijo. La cuidadora, preocupada por la tensión que se vivió en la vivienda, llamó a la policía. Las autoridades dictaminaron una audiencia virtual con la presencia de ambos padres y la asistente social del menor que está asignada por la corte desde 2020. El juez aprobó la propuesta solicitada por ésta y dictaminó que la cantante debería acudir a terapia familiar junto a su hijo.

Sandra Hoyos, abogada de Paulina Rubio, ya aseguró que la artista "está disgustada" y aseguró que el joven tuvo un "berrinche adolescente". "En ningún momento se reportó que la policía llegó a llevarse a Paulina, que es lo que hubiera ocurrido si uno le pone la mano y le pega de una manera negligente a un menor de edad". También comentó que Paulina no está siendo investigada por "presunto abuso": "No hay ningún psicólogo que lo haya confirmado, no hay ninguna corte que lo haya firmado, y la terapia no fue exclusiva para Paulina Rubio, fue para toda la familia".

Colate se ha instalado temporalmente en Miami a la espera de que se celebre el juicio y asegura que esta situación le está causando "gran sufrimiento". En una entrevista con Egos, se ha mostrado optimista con la justicia y está convencido de que Nicolás volverá con él a España. "Mi hijo ha dicho abiertamente que quiere estar conmigo y mi familia en nuestro país, lo tiene clarísimo. Pero hasta que no haya una sentencia, debe permanecer en Miami", reconoció. El juicio se celebrará en dos jornadas y en él el joven declarará que quiere vivir en España con su padre. "Yo me quedaré aquí hasta que puede regresar con él", insistió.