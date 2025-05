La abogada de Paulina Rubio niega la agresión a su hijo: "Fue un berrinche adolescente"

Ayer fue el día del triunfo de Morante en la corrida de la prensa en Las Ventas donde hubo muchos rostros conocidos como la infanta Elena junto a un grupo de amigas entre las que se encontraba Rita Allendesalazar, su hija Victoria Federica de Marichalar; la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso que estaba acompañada de José Antonio Ruiz "Espartaco" y de la presidenta de la APM, María Rey. También se pudo ver a Teresa Urquijo, Ortega Cano, el matrimonio Trapote, Susanna Griso y su novio, Luis Enríquez Nistal, así como Luismi 'El Chatarrero' junto a Teresa Bueyes, o Esperanza Aguirre.

Colate Vallejo-Nágera se sentó en el sofá Chester de Sonsoles en una entrevista que se había cerrado antes de que se produjesen los dos últimos escándalos judiciales del empresario: la portada de Paulina Rubio con su hijo sin autorizar y sin pixelar en la edición mexicana de Hola y el manotazo que ha hecho que intervenga la justicia. Por eso motivo, Colate estuvo muy prudente y no pudo aludir a los dos asuntos debido a la complejidad del caso.

Dijo que su hijo ya podría dejar claro con quién puede vivir. "Me gustaría que mi hijo viviera conmigo, ya tiene edad de pronunciarse y lo hará, pero no depende de mí y no sé lo que pasará. Espero que lo escuchen".

También comentó que no esperaba que su guerra judicial con Paulina llegase tan lejos, ya que llevan más de una década litigando y unas 70 causas judiciales que le han arruinado y le han hundido judicialmente. Además, recalcó que él nunca quiso quitarle la custodia y que él no filtra.

Mientras, Sandra Hoyos, la abogada de Paulina Rubio entraba en Tardear: "Paulina, como cualquier madre a la que acusan falsamente, está un poco disgustada ante esta situación". Además, aseguró que el chaval tuvo un "berrinche adolescente". Y que lo ocurrido no duró seis horas. "En ningún momento se reportó que la policía llegó a llevarse a Paulina, que es lo que hubiera ocurrido aquí en Estados Unidos si uno ni tan siquiera le pone la mano y le pega de una manera negligente a un menor de edad". También comentó que Paulina no está siendo investigada por "presunto abuso". "No hay ningún psicólogo que lo haya confirmado, no hay ninguna corte que lo haya firmado, y la terapia no fue exclusiva para Paulina Rubio, fue para toda la familia".

El Mundo publica en exclusiva lo que nos cuesta la broma de "la familia de la tele" en RTVE. Según cuenta el diario, inicialmente se firmaron 65 programas, pero debido a los retrasos serán 57. El último estaría previsto para el 18 de julio. Cada programa cuesta 87.752,64 euros más IVA.