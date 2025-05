'Colate' se rompe al hablar de su guerra con Paulina Rubio: "Esto no es bueno para nadie"

La guerra mediática de Colate Vallejo-Nágera y su ex Paulina Rubio vive sus días más amargos después de la aparición de la cantante en la portada de la revista Hola junto a sus dos hijos (el mayor es el que comparte con Colate). Un controvertido posado que no ha gustado nada al empresario, pues supone una exposición pública para el menor, y cuya publicación coincide con la delicada información que conocimos hace apenas unos días que habla de una agresión de Paulina a su hijo.

Todo comenzó el pasado martes 20 de mayo, sobre las nueve de la noche en el domicilio de la mexicana. En un momento de la noche su hijo se puso en contacto con su abogada y tutora legal para denunciar que su madre le había quitado el teléfono móvil para que no hablara con su padre, Colate, y que lo habría "agredido físicamente". Según han explicado medios mexicanos, la Policía se persona en el domicilio familiar y los agentes evalúan la situación. El hijo de Paulina declara que sobre las tres de la tarde comienza una fuerte pelea con su madre y esta le quita el teléfono móvil. Ella por su parte, asegura que solo se trató de una reprimenda al menor. Colate recibe una llamada alertando el de la situación y lo pone en conocimiento de sus abogados.

Finalmente el jueves 22 de mayo, el juez llama a todas las partes y se celebra una vista judicial, en la que las versiones de ambos padres son totalmente diferentes y se impone que los tres participen en terapia familiar, dando de margen dos días para elegir a los terapeutas que le acompañarán en el proceso.

En plena vorágine, Colate se sentaba este miércoles en el plató del programa Y ahora Sonsoles. Aunque su entrevista estaba programada desde hace varias semanas, el empresario hizo frente a algunas preguntas delicadas sobre este asunto, aunque siempre protegiendo a su hijo: "Me entero de la portada de Hola por Isabel González. Nadie me consulta que salga mi hijo en una portada. Es un tema delicado. Como está ahí mi niño no quiero hablar mucho del tema. Aquí hay un tema legal absurdo porque las cosas se podían haber arreglado de otra manera. Como padre debemos proteger a nuestros hijos, por eso no quiero hablar del tema. Pero claro que me preocupa y tengo que ser fuerte".

"En el aspecto judicial en EEUU nunca he sentido que tenga el control para nada. Una cosa es como lo plantean los abogados, es un derecho distinto al de aquí. Allí es más complicado, todo se sale más del control. Yo hubiese hecho las cosas de otra manera", dijo sobre el litigio que mantiene con la cantante por la custodia de su hijo.

Menos cómodo se mostró cuando Sonsoles le preguntó por la figura de una tutora legal que tiene que ver con el proceso: "Me estás sacando ya cosas que me incomodan mucho". "Me estás poniendo en un compromiso, es un tema muy desagradable", dijo mientras la presentadora trataba de indagar en asunto. "Esta entrevista estaba pactada desde hace mucho tiempo, tres o cuatro semanas o más, pero han pasado estas cosas. Como no se ha podido cambiar, pues aquí estoy, pero no quiero entrar demasiado", pidió el invitado a Sonsoles, que entendía su situación: "Yo lo sé, pero si yo no te pregunto, hoy a las ocho estoy en los tornos firmando el finiquito. Directamente, me echan".

Volviendo a centrar la entrevista en su guerra con Paulina Rubio, Colate rompió a llorar al recordar el camino recorrido y el sufrimiento que lleva acumulado: "Un conflicto así te rompe, a todo el mundo. Esto no es bueno para nadie (...) Creo que hemos evolucionado de formas distintas. Yo he evolucionado como ser humano y me considero buena persona, la otra parte no tengo noticias. Jamás imaginé que todo llegara tan lejos. Llevamos 14 años de disputas públicas, no hay voluntad de tener una buena relación. Por su parte, yo siempre he tenido voluntad de llevarnos bien".