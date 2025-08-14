Las primeras fotos de Álex González y Camila Rojido: así celebran juntos su 45 cumpleaños

Aunque mantienen una relación desde hace dos años, Álex González y Camila Rojido han decidido dar un paso más en su vida pública como pareja. Por primera vez, han compartido imágenes juntos en sus redes sociales, coincidiendo con la celebración de su 45 cumpleaños. Camila ha sido la encargada de publicar las fotografías, que no han pasado desapercibidas.

En una de las fotos se les puede ver dándose un apasionado beso, mientras que en otra Camila lo abraza por el cuello. La tercera imagen los muestra paseando por la playa, cogiéndose por la cintura. Acompañando las fotos, Camila ha escrito un mensaje sencillo, pero cargado de cariño: "Feliz cumple mi amor".

Vacaciones románticas en Bali

El escenario elegido para este momento tan especial ha sido Bali, en Indonesia, donde la pareja disfruta de unos días de descanso. A través de sus redes, Camila ha mostrado también imágenes del entorno: playas de arena blanca, puestas de sol tropicales y alojamientos llenos de encanto.

Aunque siempre han intentado preservar su intimidad, este viaje confirma que su historia de amor se mantiene estable y cada vez más visible, aunque sin excesos mediáticos.

Fue en mayo de 2023 cuando se hizo pública la relación entre Álex González y Camila Rojido, tras la publicación de unas imágenes en las que se les veía saliendo juntos de un cine en Madrid. Desde entonces, ambos han optado por una vida privada alejada de los focos, compartiendo muy pocos detalles en redes sociales.

A pesar de esto, no es la primera vez que la pareja viaja junta. El verano anterior, eligieron Ibiza como destino vacacional. Allí fueron fotografiados compartiendo momentos de complicidad entre chiringuitos y playas.

Camila Rojido es médico estético en Madrid. Especializada en tratamientos faciales con ácido hialurónico, toxina botulínica, mesoterapia e hilos tensores, ha conseguido hacerse un nombre en su ámbito profesional.