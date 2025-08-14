Nuevo comunicado de Cayetano Rivera sobre su futuro profesional: "No estoy preparado físicamente"

Cayetano Rivera no está atravesando uno de sus mejores momentos. Después de su ruptura el pasado mes de mayo con la presentadora portuguesa María Cerqueira, después de dos años de relación, se sumó su polémica detención en Madrid por un altercado en una conocida hamburguesería así como la cancelación de su una corrida de toros en Burgos y otra en Santander.

Por si esto fuera poco, el torero ha anunciado este jueves, mediante un comunicado en la red social X que no podrá afrontar sus próximos compromisos en la plaza de toros de La Malagueta en Málaga (previstos para los días 15 y 19 de agosto, ni tampoco el del 16 de agosto en Ciudad Real.

Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga.

Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me… pic.twitter.com/o1AcJU83Yb — Cayetano (@Cayetano_Rivera) August 14, 2025

"Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga. Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo. Gracias por vuestra comprensión y confianza", ha continuado.

Cayetano había depositado grandes ilusiones en la que iba a ser la última como torero en activo, después de más de dos décadas en el mundo del toro.

De momento se desconoce qué ocurrirá con las corridas previstas en Tarazona de Aragón el 24 y 30 de agosto, y en Cuenca el 28 de agosto.