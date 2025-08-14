Olga Moreno rompe con Agustín Etienne, su gran amor tras Antonio David Flores

Olga Moreno y Agustín Etienne han pues fin a su intensa historia de amor después de tres años de relación. Así lo asegura la revista Semana, que da detalles sobre el motivo que habría llevado a la malagueña a romper con el que también fue su representante. La última fotografías que compartieron juntos en redes sociales se remonta al 31 de mayo, donde aparecían juntos posando en las inmediaciones de Telecinco, en una de sus apariciones en el programa Fiesta.

En esas colaboraciones en el espacio presentado por Emma García, la empresaria se enfrentó a algunas de las polémicas que rodean su vida, como el fin de su amistad con Ana Luque, quien había sido su defensora durante su participación en Supervivientes. Aunque no dio dio muchos detalles sobre su vida actual, especialmente en todo lo relativo a su entonces pareja, Agustín, ni en su relación con Rocío y David Flores tras el fin de su matrimonio con Antonio David Flores, sí aseguró que estaba en un buen momento vital.

Por ese motivo sorprende que apenas unas semanas después de pasear su felicidad por televisión, la pareja haya optado por poner punto y final a esta relación.

Según la citada publicación, se desconoce si la decisión se ha tomado en común o de forma unilateral, ni si han existido terceras personas o si ha sido una separación en buenos términos. Sí aseguran que Olga se ha refugiado en su familia y sus amigos, con los que ha disfrutado durante estos días de un merecido descanso en la costa andaluza. Todo ello sin descuidar su trabajo, en el que está muy volcada.

Un polémico comienzo

Lo cierto es que al comienzo de su noviazgo con el representante, eran pocos los que confiaban. Él era su representante, y ella vivía unos de los momentos más dramáticos de su vida tanto profesional como personal: su imagen como madre y madrastra era puesta en duda cada día en televisión (debido al sonado documental de Rocío Carrasco) y su matrimonio con Antonio David Flores estaba llegando a su fin.

Pese a tenerlo todo en contra, Olga y Agustín apostaron por su amor y ella decidió hablar abiertamente sobre su relación en verano de 2023, cuando concedió una entrevista en la que alabó a su por entonces novio, aprovechando para lanzar algún que otro dardo para su exmarido: "Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio".

A partir de entonces, ella decidió alejarse de la pequeña pantalla (que tanto disgustos le había dado) y centrarse en su trabajo fuera de televisión. Salvo en contadas ocasiones, como su regreso a Honduras para participar en Supervivientes All Star, o alguna entrevista esporádica.

La última vez que habló sobre Agustín fue en febrero de este mismo año, cuando visitó el plató de De viernes. Allí, Etienne la sorprendió con un romántico mensaje de amor y de admiración, y Olga dio más detalles sobre cómo surgió su historia: "Yo creía que a él le gustaban los chicos. Lo hablé y se lo dije a él. Fue de la noche a la mañana. Nos dimos un beso y hasta día de hoy. Dios dirá, yo no sé el futuro, no sé qué pasará más adelante. Ahora mismo no pienso nada del futuro, pienso en el presente y en salir hacia delante. Sí es verdad que cualquier persona que tiene su pareja, lo que quiere es casarse y vivir juntos", dijo entonces, sobre la relación que hoy está rota.