Cayetano Rivera, al límite: las capítulos que han dinamitado su imagen pública

Cayetano Rivera atraviesa uno de sus momento más complicados. Después de su ruptura el pasado mes de mayo con la presentadora portuguesa María Cerqueira, después de dos años de relación, se sumó su polémica detención en Madrid por un altercado en una conocida hamburguesería, que ha llevado a los juzgados, así como la cancelación de su una corrida de toros en Burgos y otra en Santander.

Por si esto fuera poco, el torero ha anunciado este jueves, a través de un comunicado en la red social X que no podrá afrontar sus próximos compromisos en la plaza de toros de La Malagueta en Málaga previstos para los días 15 y 19 de agosto, ni tampoco el del 16 de agosto en Ciudad Real: "Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga. Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo. Gracias por vuestra comprensión y confianza", ha continuado.

Cayetano había depositado grandes ilusiones en la que iba a ser la última como torero en activo, y por tanto su despedida, después de más de dos décadas en el mundo del toro. De momento se desconoce qué ocurrirá con las corridas previstas en Tarazona de Aragón el 24 y 30 de agosto, y en Cuenca el 28 de agosto.

Sobre este tema ha versado la Crónica Rosa de este viernes 15 de agosto en la que han participado Ana Mateu, Verónica Caso, Javier del Pozo, Daniel Carande y Emilia Landaluce quiénes han señalado el que podría ser el punto de inflexión de esta mala época que atraviesa el torero: su ruptura con María Cerqueira. Para el periodista Javier del Pozo, el fin de esta relación, por la que tanto había apostado el diestro, le dejó muy tocado: "Está en una edad complicada, ha vivido en poco tiempo dos grandes fracasos amorosos... Necesita recuperar anímicamente y físicamente para volver a los ruedos y despedirse a lo grande, como él quería".

Esta misma teoría la apoya Daniel Carande quien asegura que todavía no hemos conocido toda la verdad sobre lo que pasó entre Cayetano y la portuguesa y que dinamitó para siempre esa relación. Además, para Verónica Caso, el hecho de llevar a los juzgados todo lo relativo a su polémica detención en Madrid, hará que su imagen pública se vea muy expuesta en los próximos meses, lo que dificultará su recuperación.