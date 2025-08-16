El espectacular álbum de fotos de Mar Flores presumiendo de cuerpo en bikini a sus 56 años La exmodelo y empresaria recarga pilas en Ibiza de cara a septiembre, mes en el que comienza nuevas andaduras profesionales, entre ellas, su participación en un reality de decoración junto a su hijo Carlo. Para dar buena fe de sus vacaciones, ha compartido fotografías donde presume de cuerpo y estilo.

Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

1 / 11 La exmodelo y empresaria recarga pilas en Ibiza de cara a septiembre, mes en el que comienza nuevas andaduras profesionales, entre ellas, su participación en un reality de decoración junto a su hijo Carlo. Para dar buena fe de sus vacaciones, ha compartido fotografías donde presume de cuerpo y estilo. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

2 / 11 "El mar, los atardeceres, las risas. Siestas al sol, cenas infinitas y ese regalo de ver a mis hijos disfrutar", dice la suegra de Alejandra Rubio en uno de sus post sobre el buen momento que atraviesa. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

3 / 11 La primera parte de las vacaciones estivales, la modelo la vivió junto a sus cuatro hijos menores, fruto de su matrimonio con Javier Merino. "Verles crecer libres, felices… es todo. Este julio me lo guardo cerquita del corazón. Ha sido de los mejores de los últimos años", escribió entonces. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

4 / 11 La segunda parte de sus vacaciones las disfrutó en Italia, concretamente en Cerdeña, donde disfrutó de una divertida y relajante estancia en Costa Esmeralda. "Entre el azul infinito del mar y el sabor de cada instante. La belleza está en los detalles", dijo entonces en sus redes. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

5 / 11 Mar Flores aprovechó para recorrer los acantilados de Amalfi y disfrutar de algunas de sus calas. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

6 / 11 Como toda influencer que se precie, ha compartido bonitas estampas de sus vacaciones con sus seguidores. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

7 / 11 A sus 56 años, Mar Flores puede presumir de mantener un cuerpo de escándalo, tal y como se puede ver en las imágenes que ha compartido luciendo bikini. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

8 / 11 Mar recarga pilas antes de poner rumbo de nuevo a Madrid, donde le espera su hijo Carlo para grabar la primera temporada del reality de TVE, DecoMaster. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

9 / 11 En DecoMaster será la primera vez que veamos a madre e hijo delante de las cámaras de la televisión. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

10 / 11 "Nos unen muchas cosas y esta experiencia juntos en @decomasters_es va a estar llena de creatividad y diseño. Con ilusión, con ganas de aprender el uno del otro y con mucho cariño. ¡Allá vamos!", señaló cuando se anunció la noticia de su participación en el concurso junto a su hijo. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar