Conocemos nuevos detalles sobre la pedida y la futura boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

El pasado lunes 11 de agosto conocíamos que Cristiano Ronaldo le había pedido matrimonio a Georgina Rodríguez después de nueve años de relación y haber formado una familia numerosa con sus cinco hijos.

Fue la propia Georgina quién, a través de sus redes sociales, anunció emocionada que se van a casar con estas palabras: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", junto a una imagen de las manos de ambos, una encima de otra, mientras se ve el impresionante anillo que Cristiano regaló a Georgina, un diamante de unos 45 quilates que estaría valorado en unos seis millones de euros.

Parece ser que este no sería el único regalo que ha recibido Georgina. Según contó Alberto Guzmán en el programa ‘D Corazón’ de TVE, Cristiano Ronaldo también le regaló a Georgina "un Porsche, dos relojes valorados en más de 50.000 euros y ropa de dos diseñadores muy conocidos por más de 30.000 euros".

Asimismo, comentó sobre la posible fecha y lugar de la boda. Portugal sigue cobrando fuerza, si bien todavía no se ha confirmado el lugar. Lo que sí parece indicar es que la ceremonia se podría celebrar después del Mundial de fútbol, cuya final se celebrará el 19 de julio de 2026, ya que Cristiano Ronaldo quiere jugarlo y retirarse por todo lo alto, justo en el año en el que se cumple el 20º aniversario de su debut con la selección de Portugal en el Mundial de 2006 celebrado en Alemania. Para esa fecha, Cristiano tendría 41 años.

Tal y como ha desvelado ‘El Correo’, el anillo de compromiso lo habría encargado Cristiano Ronaldo a la joyería bilbaína Dámaso Martínez, cuya gerente y diseñadora es Mónica Martínez, amiga de la pareja a quién hemos visto pasando unos días de vacaciones con la pareja.