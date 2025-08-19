Chris Evans quiere ser mucho más que el guaperas oficial de Hollywood

Esta semana en CelebriChic hablamos de Chris Evans, que vuelve a la comedia romántica con la película Materialistas, junto a Dakota Johnson y Pedro Pascal, y dirigida por Celine Song.

Con una completa carrera moviéndose por diferentes géneros como la acción, comedia o romance, Evans interpretó durante una década al Capitán América y participó en algunas de las películas más taquilleras de la historia dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Ha trabajado en otros proyectos independientes y alguno más comercial, aunque los rumores sobre su regreso al UCM continúan rondándole.

En Es Cine repasamos no solo su trabajo en Hollywood, también una vida privada libre de escándalos y en completo orden.