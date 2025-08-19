Menú
CELEBRICHIC

Chris Evans quiere ser mucho más que el guaperas oficial de Hollywood

Marta Gutiérrez nos habla del actor estadounidense que quiere alejarse de los súper héroes tras más de una década interpretando al Capitán América.

CelebriChic: Chris Evans, el guaperas de Hollywood que quiere sacudirse a Capitán América

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Marta Gutiérrez nos habla del actor estadounidense que quiere alejarse de los súper héroes tras más de una década interpretando al Capitán América.
Chris Evans | Cordon Press

Esta semana en CelebriChic hablamos de Chris Evans, que vuelve a la comedia romántica con la película Materialistas, junto a Dakota Johnson y Pedro Pascal, y dirigida por Celine Song.

Con una completa carrera moviéndose por diferentes géneros como la acción, comedia o romance, Evans interpretó durante una década al Capitán América y participó en algunas de las películas más taquilleras de la historia dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Ha trabajado en otros proyectos independientes y alguno más comercial, aunque los rumores sobre su regreso al UCM continúan rondándole.

En Es Cine repasamos no solo su trabajo en Hollywood, también una vida privada libre de escándalos y en completo orden.

Temas

En Chic

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida