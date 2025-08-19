Rosa López llama a todos los 'triunfitos' a recordar a Álex Casademunt tras el homenaje de Bustamante y Vero

Cuatro años después de su trágico fallecimiento en un accidente de tráfico, Álex Casademunt continúa muy presente en los corazones de sus compañeros de 'Operación Triunfo'.

Los triunfitos siguen recordando al artista cada vez que tienen oportunidad. Recientemente, David Bustamante rindió homenaje al cantante durante un concierto en Pinto, interpretando junto a Verónica Romero el icónico dueto "Dos hombres y un destino".

El cántabro pidió al público encender las linternas del móvil para crear un "mar de estrellas" en honor a Álex "que está en el cielo, nos escuche y esté tan orgulloso como somos nosotros de su legado", mientras expresaba su cariño y admiración: "Te queremos y no te olvidamos, Álex.

"Claro que ha llegado, y el cielo ha llegado aquí. Y yo lo pienso mucho, bueno, todos lo pensamos y lo sentimos", Romero también se mostró emocionada, destacando la energía y el carisma que Álex dejó en todos ellos y deseando que algún día se le rinda un reconocimiento formal.

Rosa López aplaude el gesto de Bustamante a Casademunt

Rosa López se enteró del gesto por la prensa y no pudo ocultar su emoción: "¡No me digas! Qué bonito, ¿no? ¡Jo, pues me lo he perdido! ¡Me lo he perdido! Me lo he perdido".

La cantante manifestó el deseo de que, si se realiza un homenaje a Álex, todos los ‘triunfitos’ estén presentes resaltando que Casademunt merece ser recordado de la mejor manera. "Si alguna vez alguien lo consigue y que estemos todos, yo voy encantada. Pero que estemos todos", alertando así a sus compañeros de edición entre los que se encuentran David Bisbal, Chenoa, Nuria Fergó, Gisela, Manu Tenorio, Natalia...