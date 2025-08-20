Bertín Osborne y Gabriela Guillén presentan a su hijo David: "No quiero que sea un niño escondido"

La revista ¡Hola! ha sorprendido esta semana con un extenso reportaje de 15 páginas dedicado a la presentación oficial de David, el hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén. En las imágenes, el pequeño aparece junto a sus padres, pero con un matiz llamativo: no hay fotos en las que Bertín y Gabriela posen juntos. Ambos han preferido evitar "malentendidos" y descartar la imagen de una familia unida que, en realidad, nunca han sido.

Este reportaje, que la propia revista califica como "extraordinario", llega tras años de polémicas, desencuentros y declaraciones que ocuparon titulares. Desde las pruebas de paternidad hasta la célebre exclusiva de enero de 2024, cuando Bertín declaró con contundencia: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre". Sus palabras, repetidas hasta tres veces, marcaron un antes y un después en la relación con Gabriela y su entorno, que se vio gravemente cuestionada desde el principio.

Sin embargo, el tiempo parece haber suavizado tensiones y Bertín ha cambiado claramente de opinión. En las páginas de ¡Hola!, ambos reconocen que han dado un paso hacia el entendimiento por el bien de su hijo. "El porqué de estas fotografías es darle visibilidad a esta situación y que no sea como un niño escondido", explica Bertín, quien añade: "El niño es una monada, es cariñosísimo, un amor". Pese a las dificultades iniciales, el cantante reconoce que asume su papel: "Ser padre ahora es una cosa con la que no había contado… pero ha pasado y asumo mi responsabilidad".

Priorizar el bienestar del niño

Por su parte, Gabriela Guillén insiste en su objetivo: "Quiero que mi hijo sea lo más feliz posible y que tenga una vida lo más normal que se pueda. Que, independientemente de que sus padres no estén juntos, sienta el amor de los dos". La empresaria, que ha defendido la privacidad de David desde su nacimiento, admite que dar este paso era importante para que el pequeño "no creciera como un niño oculto".

A pesar de que la sesión de fotos se realizó de forma separada, hay un mensaje común: dejar atrás los conflictos y priorizar el bienestar de David. El reportaje –sobre el que ha tratado la Crónica Rosa del miércoles 20 de agosto, en la que han participado Ana Mateu, Verónica Caso, Emilia Landaluce y Beatriz Cortázar– muestra a Bertín, relajado y sonriente, posando con su hijo.

En las fotografías también se ve al cantante posar con una de sus águilas Harris, símbolo de su afición por la cetrería. Gabriela, por su lado, protagoniza varias imágenes en solitario, donde destaca la conexión que afirma tener con el pequeño: "Dicen que se parece mucho a mí, aunque él es muy blanquito y yo soy muy morenita".

Un cambio de rumbo en su relación

Esta exclusiva marca un cambio de rumbo tras meses de enfrentamientos públicos, declaraciones cruzadas y acusaciones. Ahora, aunque "juntos pero no revueltos", Bertín y Gabriela parecen haber encontrado un punto de equilibrio que, al menos por ahora, les permite mostrarse unidos en lo esencial: su hijo. El reportaje, además, abre la puerta a posibles futuras exclusivas: cumpleaños, bautizos o reencuentros familiares.