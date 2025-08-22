La Princesa Leonor cuenta los días para ingresar en la Academia de San Javier

Tras el accidente de moto sufrido por el cantautor mallorquín, Jaime Anglada, el pasado 8 de agosto, más de 70 artistas, músicos, representantes institucionales y amigos se han unido en un vídeo colectivo publicado por la productora "Vivir del Cuento", bajo el lema "Cridam el teu nom, Jaume", para enviarle fuerza y ánimo.

Entre los participantes destacan Los Secretos, Miguel Ríos, Lorenzo Santamaría, Tomeu Penya, la actriz Llum Barrera, la presidenta balear Marga Prohens, el alcalde de Palma Jaime Martínez y el chef Andreu Genestra, entre muchos otros.

El vídeo, que ya es viral en redes sociales, incluye mensajes personales, recuerdos compartidos y promesas de volver a los escenarios cuando Jaime se recupere. Tras ser operado de la cadera y la mandíbula, el último parte médico confirma una "sensible mejoría" y un estado estable, aunque el músico sigue pendiente de una operación en la muñeca, según han informado en la Crónica Rosa del viernes 22 de agosto –en la que han participado Ana Mateu, Verónica Caso, Daniel Carande y Carlos Pérez Gimeno–.

La noche flamenca de Ayuso y Vicky Martín Berrocal en Ibiza

Ibiza ha vuelto a convertirse en el epicentro del verano, esta vez de la mano de Ibossim Flamenco Ibiza, el grupo que no deja de actuar para celebridades nacionales e internacionales.

Después de hacer bailar a Dua Lipa la semana pasada, la formación compartió una imagen en redes con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y la diseñadora Vicky Martín Berrocal, que asistieron juntas a la fiesta de cumpleaños de Rocío Martín Berrocal.

Ayuso lució un vestido largo verde oscuro, mientras que Vicky optó por un look chocolate con falda y top cropped. Entre los invitados, también estaba el artista Domingo Zapata. El grupo agradeció la noche especial en Instagram: "Lo que era una actuación en una villa más nos sorprendió y terminó siendo un encuentro íntimo alrededor de una mesa".

Leonor cuenta los días para ingresar en la Academia de San Javier

El próximo 1 de septiembre, la princesa Leonor comenzará su tercer y último año de formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier (Murcia).

Leonor compartirá alojamiento y rutina con sus 74 compañeros, madrugando a las 6:30 de la mañana, asistiendo a clases, entrenamientos y sesiones en simuladores de última generación. La princesa formará parte de la LXXVIII Promoción y usará los nuevos aviones Pilatus, que sustituyen a los históricos C-101.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó las instalaciones esta semana para supervisar los preparativos, confirmando que todo está listo para recibir a la heredera.

Makoke y Gonzalo Fernández cancelan su boda a tres semanas del enlace

La colaboradora televisiva Makoke y su pareja, Gonzalo Fernández, han cancelado la boda que estaba prevista para dentro de tres semanas y que contaba con 130 invitados.

En un primer comunicado, Makoke explicó que el motivo era "la salud de un familiar muy cercano" y pidió respeto en estos momentos difíciles. Sin embargo, las redes se llenaron de rumores sobre una posible crisis de pareja debido a los problemas legales de Gonzalo, que fue denunciado hace unos meses por una expareja y pasó una noche detenido.

Makoke ha querido zanjar la polémica: "La boda no se cancela, se pospone. Gonzalo y yo estamos más unidos que nunca".