Las vacaciones de Irene Montero en Menorca: playas, amigas y posados en topless

Irene Montero, al igual que la gran mayoría de políticos de nuestro país, ha disfrutado de unas vacaciones en uno de los destinos más cotizados de las costas españolas, Menorca. Según ha publicado en sus redes sociales, el viaje esta vez ha sido con amigas, entre las que hemos podido ver a Ione Belarra, secretaria general de Podemos.

Antes de volver a hacer frente al nuevo curso político, Irene publicaba hace unos días la escapada que hizo con sus hijos a Francia, donde además de los paisajes y atardeceres no había ni rastro de Pablo Iglesias, que posiblemente se encontraba ultimando los detalles de la inauguración de la nueva Taberna Garibaldi en el barrio madrileño de Lavapiés.

Lejos de quedarse en Madrid para comenzar a retomar su actividad política, la eurodiputada ha vuelto a hacer las maletas para irse a otro viaje, esta vez con amigas. Como hemos visto en sus publicaciones, se han ido de ruta por senderos, han disfrutado de preciosos atardeceres en los acantilados de la isla, un concierto de Fermín Muguruza y por supuesto de las increíbles aguas turquesas que regalan las playas de Menorca.

Sin embargo, uno de los detalles que no ha pasado desapercibido por sus seguidores han sido los posados en biquini que ha compartido por redes, donde en uno de ellas, se puede ver a Montero en la playa de espaldas sin la parte de arriba del bañador.

Los comentarios sobre las vacaciones "de ricos" de la política no han tardado en llegar, "Las progres en una isla de forraos, como mola ser eurodiputada eh", "Del chalet a la playa, pasando por Nueva York. Que vida os dais los Cayetanos, Irene", comentaban algunos usuarios.