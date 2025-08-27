Una prueba de ADN y el juicio parado: la batalla de Javier Santos para que Julio Iglesias lo reconozca como hijo

Tras una prueba de ADN que Javier Santos cotejó con el artista y que dio como resultado un vínculo genético del 99%, todavía no ha sido reconocido como hijo de Julio Iglesias.

Este proceso, como ha explicado en numerosas ocasiones en diferentes platós, ha sido muy complicado para él, quien en la última entrevista que concedió en marzo de 2024 en el programa 'Y ahora Sonsoles', confesó abiertamente la profunda "tristeza" con la que ha vivido los últimos años: "Lo que siento es mucha tristeza, porque no sé si algún día tendré la oportunidad de hablar con él, porque es algo que deseo", aunque confiesa, que no siente rencor, lo que quiere es "ser feliz": "No siento rencor, solo siento amor. Lo que me quede de vida no quiero sufrir, quiero ser feliz", donde además aseguró que "renunciaría a todo" el dinero si Julio Iglesias lo reconociera.

Ahora, el abogado de Santos, Fernando Osuna, ha concedido una entrevista para el canal de Youtube del argentino Javier Ceriani donde ha explicado la situación actual en la que se encuentra su cliente: "Javier Santos, el hijo de Julio Iglesias ya ha conseguido que la ciencia, la genética, le declare hijo. Ahí están las pruebas", comenzaba diciendo haciendo alusión a las pruebas realizadas con anterioridad.

"Ahora lo que hace falta es que la justicia respalde esa verdad científica", donde además matizaba las intenciones de Javier en todo momento: "Javier ha manifestado muchísimas veces que él lo que quería era conseguir esa verdad genética, esa realidad científica, y ya lo ha demostrado. Es su padre, está tranquilo", ya que como explica, "hace 30 años se celebró el juicio y esta realidad científica no pudo demostrarse. Pero ahora sí se ha demostrado".

Con respecto al momento actual, Fernando explica que ha habido intentos de mediación entre ambos sin éxito hasta el momento, "Además del camino oficial y judicial se ha intentado a través de alguna mediación de alguna persona o entidad, que consiga algún tipo de acercamiento entre ellos. Hasta ahora no ha sido posible, pero no se descarta" sentenciaba.

La ONU, un camino sin resolver

Hace ya dos años que Javier Santos llevó su caso ante la ONU con el objetivo de que se reconociera legalmente su paternidad con el cantante Julio Iglesias, pero desde entonces no se han registrado avances. Según explicó su abogado, Fernando Osuna, la tramitación está rodeada de silencio y resulta muy complicado obtener información sobre el estado del proceso.

Santos, que en 2017 obtuvo pruebas genéticas que confirmaban su vínculo biológico con el artista, agotó antes todos los procedimientos judiciales posibles en España. Aunque en 2019 un juzgado de Valencia lo reconoció como hijo de Julio Iglesias, el asunto permanece paralizado en el organismo de derechos humanos de la ONU.