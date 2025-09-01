"La entrevista de Bertín Osborne en 'El Hormiguero' será como la de Pedro Sánchez con Pepa Bueno"

El Hormiguero de Pablo Motos regresa este lunes 1 de septiembre con una nueva temporada en Antena 3, la número veinte, y con invitados como Sergio Ramos y Bertín Osborne como plato fuerte. Se trata de la primera entrevista del cantante y presentador desde su exclusiva en ¡Hola! posando con David, su hijo con Gabriela Guillén. Mucho se habló de aquel posado, desde los motivos reales de la entrevista hasta si habría cobrado por ello. ¿Hablará de ello en el programa de Antena 3?

"Creo que va a ser como la entrevista de Sánchez con Pepa Bueno [en TVE]: cualquier cosa menos sorpresa", bromeó Federico Jiménez Losantos este lunes en el regreso de la Crónica Rosa. "Pablo es un tío muy discreto y las entrevistas las lleva a un terreno que no es el que creemos. Ellos tienen otro estilo y aunque nosotros queremos que hable, de eso va a ser poquito o nada", apuntó Beatriz Cortázar. Lo más extraño para el director de Es la mañana es que es una exclusiva en la que los padres no posan juntos con su hijo en común.

Jiménez Losantos recuerda que él "pone en marcha la máquina del bulo para machacar a Gabriela": "Luego poco a poco empieza a hacer algo de caso a el Turronero y ya cuando por fin da el paso, va y lo hace con fotos diferenciada y encima se enfada porque le dicen que saca dinero".

Entre otros temas de actualidad, la Crónica Rosa habló del divorcio de Kiko Rivera e Irene Rosales ahora que se habla de que ésta podría tener una nueva pareja. Existen fotos de ella con un hombre, pero eso no significa que sea una relación romántica. "Ojalá hubiera otro. Lo fácil es echarle la culpa a un tercero. Esta chica ha aguantado cosas que nadie aguanta", opinó Cortázar. Isabel González espera saber más sobre ellos, ya sea en la revista Semana, que publicó la exclusiva del divorcio, o en el programa ¡De viernes!