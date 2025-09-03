¿Quién es Jessie Williams, la nueva ilusión de Alejandra Onieva?

Como cada miércoles, las revistas del corazón nos traen algunas de las exclusivas que más se van a comentar en redes durante las próximas horas. Hoy, la pareja sorpresa y protagonista de la revista Hola ha sido la formada por Alejandra Onieva, hermana de Íñigo Onieva y el actor estadounidense Jesse Williams. Ambos han sido fotografiados paseando juntos por las románticas calles de Madrid. Pero, ¿Quién es el actor que ha robado el corazón a la hermana del marido de la marquesa de Griñón?

Jesse Williams es un famoso actor de Hollywood nacido en Chicago de madre sueca y padre afroamericano, cuya pasión siempre ha sido la interpretación. Estudió un doble grado en Estudios Afroamericanos y Cine y Artes Mediáticas en la Universidad de Temple (Pensilvania).

Cuando terminó sus estudios, comenzó su andadura profesional en la pequeña pantalla con papeles en series de televisión como 'Law & Order' o 'Greek', mientras lo compaginaba con papeles en obras de teatro. Su primera oportunidad en un largometraje llegó con el personaje de Leo en la secuela de "Uno para Todas" en 2005".

Aunque por supuesto, la gran oportunidad que le dio la fama y sus mayores éxitos profesionales fue dar vida al apuesto cirujano plástico Jackson Avery en la serie 'Anatomía de Grey'. Desde 2009 a 2021, es decir, en las doce temporadas de la serie en las que participó, los miles de fans de la serie cayeron hipnotizados por la trama en la que el doctor Jackson tuvo un papel muy destacado.

En 2016 con el gran éxito que le dio la serie, fue nombrado por la revista People como "El hombre más sexy del mundo". Williams, siempre ha aprovechado esta visibilidad mediática para luchar por causas sociales en las que ha estado activamente comprometido desde sus inicios.

En el terreno personal, el actor de 44 años se casó con la agente inmobiliaria Aryn Drake-Lee, con la que tuvo dos hijos, Sadie, de once años, y Maceo, de diez. Tras cinco años de matrimonio se terminaron divorciando en 2017, y aunque en un principio parecía una ruptura amistosa, a los pocos meses salió a la luz la intensa lucha legal que estaban atravesando por la custodia de los niños.

Tras su divorcio, ha tenido dos relaciones conocidas, una con la periodista Taylor Rooks, y otra con la directora de cine Ciarra Pardo, aunque pocas veces se les vio juntos de forma pública.

Pareja sorpresa a la vista

Aunque estas son las primeras imágenes que vemos de la pareja por las calles españolas, ya se les había visto juntos antes en el Festival de Cine de Venecia, donde ambos asistieron por sus proyectos profesionales, sin embargo, no posaron juntos en ningún momento.

La pareja, según explica la revista, se conoció en el rodaje de la serie Hotel Costiera, hace prácticamente un año, donde la chispa entre los personajes traspasó la pequeña pantalla a la vida real. La esperada trama llegará a Amazon Prime Video el próximo 24 de septiembre.