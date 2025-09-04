El posado en 'topless' de Tamará Falcó que revoluciona las redes sociales

La marquesa de Griñón ha disfrutado de unas vacaciones intensas que no ha dudado en compartir con sus seguidores a través de un photo dump, es decir, el clásico carrusel o álbum fotográfico en Instagram. Lo que más ha sorprendido ha sido una imagen poco habitual en la que la hija de Isabel Preysler hace un posado en topless donde mostraba todo sin dejar ver nada.
Tras un viaje a Maldivas junto a su madre e Íñigo Onieva y días de descanso en Marbella, la marquesa ha decidido despedir su verano en Sotogrande rodeada de amigos. Tamara Falcó ha mostrado los momentos más especiales. Sin embargo, una fotografía natural y sugerente que no muestra nada explícito ha bastado para encender las redes y abrir un debate sobre la coherencia entre su fe católica y este tipo de publicaciones.
Recostada boca abajo sobre una colchoneta en la piscina y sin la parte superior del bikini, la marquesa de Griñón posó de manera natural y relajada, disfrutando de un momento de desconexión veraniega mientras consulta su teléfono.
Algunos usuarios no han tardado en tildar la instantánea de "poco apropiada", incluso contraria a los "principios cristianos" o sus valores, mientras que otros han aplaudido la naturalidad y frescura de la marquesa.
Nuria Roca defiende el posado "desnudo" de Tamara
Ante este revuelo, Nuria Roca, compañera de Falcó en El Hormiguero, ha salido públicamente a apoyarla. "Tengo que decir que vi la foto, la vi guapísima, pero no me fijé que se había quitado la parte de arriba para tomar el sol, o sea, no sabía que era un topless. Está guapísima, vamos, ella puede hacer topless y hacer lo que le dé la gana", afirmó, restando importancia al debate abierto en redes sociales.