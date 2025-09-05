Jorge Javier, irreconocible, da la nota tras su lifting y responde con un mensaje contundente a sus críticos

Jorge Javier Vázquez ha regresado a la televisión tras dos meses de vacaciones y lo ha hecho con un cambio físico evidente que no ha pasado desapercibido en el estreno de Supervivientes All Stars 2025. El presentador, que se ha sometido a un lifting facial integral, aprovechó la expectación generada para bromear con sus seguidores en redes sociales.

El estreno de la nueva edición de Supervivientes All Stars sirvió de escenario para la reaparición de Jorge Javier Vázquez, que lució un rostro "rejuvenecido" y una mandíbula más definida tras un lifting completo realizado durante el verano. También sorprendió con un cambio de estilo: cabello corto, teñido de rubio platino y gafas de sol en el plató.

Según se ha publicado, las gafas podrían responder a que las señales de una blefaroplastia —una operación para corregir párpados— todavía eran visibles.

Las reacciones en redes sociales

El cambio del presentador no pasó inadvertido y provocó numerosos comentarios en redes sociales durante la gala. La atención se centró más en su imagen que en el propio arranque del programa y en los concursantes que participan este año, entre los que figuran Gloria Camila, Jessica Bueno, Alejandro Albalá, Adara Molinero, Sonia Monroy, Kike Calleja, Rubén Torres, Fani Carbajo e Iván González.

jorge javier siendo la rata ciega de shrek #SVAllStarsGala1 pic.twitter.com/ROe722vsxj — sugar 🎀 (@sugarbratzz) September 4, 2025

Ante la repercusión, Vázquez reaccionó este viernes a través de sus stories de Instagram. En un vídeo, aparece con sombrero, bata estampada, gafas de sol y mascarilla quirúrgica, ironizando sobre su reaparición. "Lo he vuelto a conseguir. He vuelto a dar la nota en mi reaparición después de tantísimos años", comentó.

También bromeó sobre su inminente regreso al magazine de tarde El diario de Jorge, que vuelve a presentar este lunes tras ser sustituido durante el verano por Cristina Lasvignes. "A ver qué me invento ahora para el programa", añadió entre risas.

El presentador cerró su mensaje con otra declaración irónica dirigida a sus seguidores: "Anda que lo que hago por vosotros no tiene precio".