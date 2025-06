A Jorge Javier se le cae la venda con Pedro Sánchez y carga contra su "trío calavera"

El idilio entre Jorge Javier Vázquez y Pedro Sánchez parece haber llegado a su fin. Como si de un amante dolido se tratase, el presentador reflexiona en su blog de Lecturas sobre el escándalo de Santos Cerdán, ya ex Secretario de Organización del PSOE, tras el demoledor informe de la UCO que vio la luz la semana pasada y que pone contra las cuerdas al presidente del Gobierno.

Jorge Javier, incansable defensor de Sánchez desde hace más una década, sufre con la trama de corrupción que salpica a los que llama "el trío calavera": el ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, y a Cerdán, uno de los hombres de confianza del Presidente. "Desde que salió lo que salió, ando como vaca sin cencerro. Porque un día me encontré a Ábalos por Mediaset y le dije que era fan suyo", relata en su blog, calificándoles además de "gente indeseable".

"El jueves estalló todo. Desde entonces no he sido capaz de conectar con ningún programa de televisión en el que se trate el tema porque muero de pena. Me informo por los periódicos. Leo un artículo y descanso. Al rato otro. Voy naufragando entre la tristeza, la desesperación, la inquietud y la incomprensión", escribe dolido.

Vázquez se pregunta "cómo han podido campar a sus anchas semejantes personajes durante años": ¿Cuántos controles han fallado en el PSOE? ¿Cuánto dinero han robado? ¿Qué han hecho con él?". Ante tal situación, el presentador de televisión señala directamente al que un día fue su ídolo político: "Pedro Sánchez llegó al Gobierno prometiendo regeneración y ha fallado estrepitosamente escogiendo a cargos tan importantes como Secretarios de Organización".

¿Hay futuro para Sánchez? "Se sale muy difícilmente de un escándalo de esta categoría. Doctores tiene la Iglesia para manejar crisis. Estoy deseando ver cómo surfean esta, la más complicada a la que se ha enfrentado Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa", confiesa.