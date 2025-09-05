Rocío Flores vuelve a Telecinco, la cadena que tanto le hizo sufrir

Los deseos de Michu, expareja de José Fernando Ortega fallecida este verano, se han cumplido. Su hija Rocío, de ocho años, se ha trasladado a Madrid, donde su abuelo José Ortega Cano se hará cargo de su educación y donde podrá estar más cerca de su padre, que pernocta de forma voluntaria en un centro de salud mental. Este mismo viernes el torero, acompañado por su nieta Rocío Flores, llevaron a la niña a su primer día de colegio, situado en la localidad de Ciudalcampo (Madrid).

La Crónica Rosa de Es la mañana de Federico recordó que con esto se cumple el testamento de Michu. "Cuando se hizo el testamento, Michu expresó que si le pasaba algo quería que la niña estuviera con su abuelo Ortega y con su entonces mujer, Ana María Aldón", recordó Beatriz Cortázar, aunque por motivos obvios, la diseñadora queda fuera de la ecuación a pesar de la buena relación que mantenían.

"José Fernando va a empezar a asumir una responsabilidad con esa niña y en el fondo todos saben que la niña puede ser muy importante para que él se centre", añadió la colaboradora. "Esa niña tiene un padre enfermo pero con una familia que la va a proteger y la va a amparar (...) Seguramente veamos una evolución mucho más positiva".

Cabe recordar que Rocío Flores, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco, ha abandonado Máalga y se ha instalado en Madrid de forma temporal coincidiendo con la participación de Gloria Camila en Supervivientes All Stars. Esta noche regresa a televisión por la puerta grande: será entrevistada en De Viernes, programa de Telecinco, la cadena que acabó con su paciencia y la hizo alejarse de los medios.

Tres años después vuelve a sentarse en un plató para defender a su tía Gloria, que es casi como su hermana. Según Isabel González, su única condición es no coincidir con Jorge Javier Vázquez, por lo que colaborará en De Viernes en un espacio dedicado al reality de Honduras. Aunque la situación en Telecinco ha cambiado, lo cierto es que la joven se expone de nuevo a tener fotógrafos y periodistas en la puerta de su casa además de a las críticas en las redes sociales.