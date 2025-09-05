Ortega Cano y Rocío Flores acompañan a la hija de Michu a su nuevo colegio en Madrid

Al final los hechos confirman que Rocío, la hija que la malograda Michu, se queda a vivir en Madrid. Ya confirmó Gloria Camila Ortega, su tía abuela, que la niña, de ocho años, va a vivir en la capital con su abuelo, José Ortega Cano, que se encargará de su educación y de su bienestar emocional. Y del pago del centro escolar, cuya mensualidad puede llegar a superar los 1.000 euros si se incluyen servicios como comedor o transporte. Y así estará además más cerca de su padre, José Fernando, que reside en un centro de salud mental y que está muy unido a la pequeña.

De hecho, ha sido el propio torero el que este viernes a primera hora ha acompañado a la niña al colegio en el que va a estudiar este curso, un prestigioso centro situado en la localidad madrileña de Ciudalcampo cuyo nombre nos reservamos para proteger a la menor. Ortega Cano ha aparecido puntual con la niña hacia las nueve de la mañana y la ha acompañado hasta el interior de las instalaciones. La pequeña guarda gran parecido con su tía Gloria Camila Ortega.

Lo más destacable es que con él iba su sobrina Rocío Flores, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco, que acaba de mudarse a Madrid y que esta noche regresa a televisión por la puerta grande: será entrevistada en De Viernes, programa de Telecinco, la cadena que acabó con su paciencia y la hizo alejarse de los medios. Tres años después, vuelve a sentarse en un plató. No va a ser la única vez, ya que Rocío va a colaborar en Supervivientes siempre que no tenga que coincidir con Jorge Javier Vázquez, uno de sus principales críticos.