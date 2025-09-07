Los millones que ya acumula Carlos Alcaraz a sus 22 años

Carlos Alcaraz ha conseguido en pocos años varias cosas: ocupar el hueco dejado como campeón de tenis Rafa Nadal, cuyas carreras, estilo, temperamento y más cosas, son diferentes. Segundo: aumentar la afición a este deporte, que ya era multitudinario con el mallorquín. Y tercero, dado que sus continuas victorias (derrotas también, por supuesto) lo han llevado a ser un as mundial, le han reportado una inusitada popularidad en relativamente escasas temporadas, en las que ha acumulado una gran cantidad de millones, inusitada en general para un joven murciano que sólo cuenta veintidós años.

A este paso, será quizás el deportista español que más dinero haya obtenido. Con su tesón, su esfuerzo, su talento en las pistas. Y si acaso no llega en su forma de ser, muy simpático y dicharachero a veces, a alcanzar la modestia y humildad de Nadal, también posee otras virtudes que, en todo caso, lo significan como un buen tipo.

Carlos Alcaraz Garfia, nacido en El Palmar (Murcia) en mayo de 2003, es profesional del tenis desde 2018. Hay muchos telespectadores que, no siendo precisamente forofos de este deporte, lo siguen en las retransmisiones que vienen sucediéndose. Es un ídolo. Ni siquiera en los mejores tiempos de Manolo Santana había tanta gente siguiendo las incidencias tenísticas en España.

La personalidad de Carlitos, como muchos lo llaman dada su extrema juventud, es innegable, dentro y fuera de las pistas, donde sus armas son la velocidad y la potencia. Lleva varios tatuajes en su cuerpo serrano. El primero, en el antebrazo, con las letras CCC. ¿Qué significan? Por muchas especulaciones que hagan quienes en general ignoren a qué obedecen, los sacamos de dudas tras saber lo que el propio tenista confesó, que vienen a descubrirnos lo que él tiene: cabeza, corazón y… cojones. Pero el lema que sostiene no fue una ocurrencia suya, sino de su abuelo, cuando lo estimuló a sacrificarse en el deporte que había elegido.

Ha ganado cinco Grand Slam. El primero lo recuerda constantemente. ¿Por qué? Lleva encima del codo izquierdo tatuada la fecha en la que lo consiguió: 11.09.22. Ha sido vencedor en dos ocasiones del Roland Garros, lo mismo que en Wimbledon. Y en 2022 del US Open.

Siempre que alguien destaca en cualquier actividad se suscita la clásica pregunta de cuánto gana. No es fácil saberlo en su totalidad. Nos arriesgaremos, apuntando, por ejemplo, que desde 2019 mantiene un contrato publicitario con la firma Nike, a razón de veinte millones de dólares anuales durante un decenio. No es una exclusiva pues Carlitos también obtiene importantes patrocinios de Rolex, Babolet y alguna otra marca prestigiosa, lo que significa que también recibe pingües beneficios. Se nos ocurre esta idea, que brindamos a alguna marca de crecepelo: podrían contratarlo dado la calva que ahora luce.

Ya puede deducirse que en la temporada del pasado 2024 se embolsó treinta y cinco millones de euros. Y en la presente se calcula que podría ganar cincuenta millones, si no se tuerce su victoriosa campaña. Vayan sumando y podrá especularse que su patrimonio alcanzaría a finales de año una cifra cercana a los cien millones de euros. Y aunque lógicamente tenga que tributar al Fisco, ya podría vivir sin dar golpe un montón de tiempo. Lo que no hará porque si el destino le es propicio tiene una larga carrera por delante.

Personajes como Carlitos concitan la admiración femenina. Mujeres que van tras los triunfadores, sean toreros, cantantes o grandes deportistas como es él. Tuvo una novia primeriza, cuando él no era conocido. Y después, disfrutando ya de popularidad, le achacaron un amor juvenil entre 2001 y 2002, María González Giménez. Son paisanos. Pero esa relación fue superficial, aunque se recuerda lo que el tenista publicó en su cuenta de Instagram: una pequeña historia e imágenes besándose.

Después, sin comprometerse con ninguna de esas chicas que lo achuchan, se le asoció un rollo con Melodie Peñalver, que pasó por La isla de las tentaciones. También con una actriz de La que se avecina, Carlota Boza. Con fines más o menos publicitarios acabó fotografiado junto a dos cantantes, Aitana y Ana Mena. Estaba claro que con ambas sólo hubo una superficial amistad, pues ellas ya tenían sus parejas.

Y llegamos a este verano donde a Carlos se le ha visto muy contento coincidiendo en varios torneos con la también tenista rumana Emma Raducanu. Tenemos la sensación que es un enamoramiento pasajero, pues hay ya quien cercano al tenista murciano, su entrenador entre algún otro, le hace saber que ha de estar muy centrado en el deporte para no distraerse demasiado en amores. Está en una edad donde es comprensible que la testosterona se le dispare. Hay tiempo por delante hasta que un día el campeón decida formalizar su vida íntima. Por ahora, sus relaciones sentimentales serán de corto recorrido, sin comprometerse con ninguna mujer.