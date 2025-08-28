Raducanu se sonroja cuando le preguntan por el corte de pelo de Carlos Alcaraz

Aunque ellos no le den importancia y sigan reiterando que solo son amigos, el mundo del tenis disfruta con el cotilleo, real o inventado, de que Emma Raducanu y Carlos Alcaraz son pareja. En pleno US Open un periodista le pregunto a la canadiense qué le parece el nuevo corte de pelo de Carlos y como no su respuesta se ha hecho viral.

Este fue el momento:

¡Solo faltaba la opinión de ELLA! 🙏 Esto dijo 🇬🇧 Raducanu sobre el nuevo look de 🇪🇸 Alcaraz en el #USOpen. 🗣️ YT: US Open Tennis Championships pic.twitter.com/wPyqvMmTH4 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 27, 2025

"Creo que lo lleva con confianza, que le queda bien y simplemente lo está asumiendo. Al final si te adueñas de un corte de pelo así puede funcionar", dijo Raducanu sonrojada.

En el terreno meramente deportivo, Carlos sigue ganando. El español derrotó a Mattia Bellucci, por 6-1, 6-0 y 6-3, en 1 hora y 36 minutos dejando al número 65 del mundo totalmente desarbolado.

Por su parte, Raducanu ya ha ganado dos partidos en Nueva York y se medirá mañana a Rybakina.