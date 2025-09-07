María del Monte pide 28 años y medio de cárcel para su sobrino Antonio Tejado

En agosto de 2023, María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal sufrían un peligroso robo, cuando de madrugada varios encapuchados asaltaban su domicilio en la localidad sevillana de Gines, llevándose los objetos de valor que se encontraban en su caja fuerte, entre las que se encontraban varios relojes de lujo, unos pendientes de brillantes y otras joyas. Además, tanto María como Inmaculada sufrieron secuelas físicas y psicológicas a raíz de lo sucedido.

En febrero de 2024, Antonio Tejado, sobrino de María, ingresaba en prisión provisional tras ser considerado supuestamente como el autor intelectual del robo por la Guardia Civil. Tejado, por su parte, niega cualquier implicación y sostiene que nunca facilitó información para cometer el robo.

Según la acusación particular y los autos judiciales, Tejado habría retomado el contacto con María del Monte meses antes, para recopilar toda la información necesaria para facilitar el robo, desde datos sobre la vivienda, a los accesos, sistemas de seguridad, o la ubicación de la caja fuerte. Aunque se descarta que Tejado participase físicamente en el asalto, se le atribuye el papel de cooperador necesario dentro de la banda de asaltantes, beneficiario de parte del botín y pieza clave en la planificación del mismo. Por estos hechos, está procesado junto a otros acusados por los delitos de robo con violencia, organización criminal, detención ilegal y lesiones. Meses después, en mayo de 2024, Tejado salió de prisión a la espera de juicio, donde además se le impusieron medidas como la retirada del pasaporte, una orden de alejamiento de las víctimas, así como la obligación de comparecer los días 7 y 21 de cada mes en el juzgado.

Según informa Diario de Sevilla, la abogada de María del Monte ha escrito una carta al juzgado número 6 de Sevilla, que instruye el caso del robo en la casa de la cantante, donde reitera que el robo fue posible por la información suministrada por Tejado previamente al robo, por lo que pide 28 años y medio de prisión para él.

Tal y cómo ha declarado el periodista Jorge Muñoz, autor de la noticia a Telecinco: "la pena es muy alta y hay dos factores que influyen: uno es que hablamos de unos hechos muy graves, son cinco individuos que entran por la fuerza en la vivienda, las retienen, las tienen secuestradas y las amenazan de muerte si no abren la caja fuerte; y el segundo factor es el papel que se le atribuye desde el inicio de la investigación a Antonio Tejado, como autor intelectual del robo".

La reacción de Antonio Tejado

Antonio Tejado ha conocido la noticia este mismo domingo. Ha sido el periodista Iván Reboso, quién ha contado en el programa Fiesta cómo se encuentra Antonio: "me dicen que está sumamente decepcionado con su tía, y no entiende por qué no cree en su inocencia ya que del teléfono no se puede derivar el pacto de un robo y lo único que hay en el teléfono es una conversación sobre los relojes".