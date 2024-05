Antonio Tejado, en libertad y sin fianza

Una semana después de que la Fiscalía se manifestase a favor de la salida de prisión de Antonio Tejado y los otros detenidos por su presunta implicación en el asalto a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, el juez del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla ha tomado una decisión.

Juan Gutiérrez Casillas acordó este lunes la puesta en libertad sin fianza para Antonio y para los otros cinco detenidos por el robo a la vivienda de la folclórica, a los que impone diferentes medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer regularmente ante el juez los días 7 y 21 de cada mes, y una orden de alejamiento de las víctimas: María, Inmaculada, la hija de la periodista, su yerno y la empleada del hogar de la pareja, a las que no podrán acercarse ni intentar ponerse en contacto por ninguna vía.

Una noticia adelantada por El Diario de Sevilla y sobre la que por el momento no se han pronunciado ni el abogado de Tejado, Fernando Velo, ni su familia, que han confiado en todo momento en la inocencia de Antonio y a los que este domingo veíamos especialmente serios en su visita a prisión. Tampoco se ha manifestado la acusación particular, -ejercida por la folclórica- que se había opuesto a la salida de prisión tanto de Antonio como del resto de investigados.

El pasado lunes la Fiscalía cambiaba de opinión y, tras oponerse dos veces a la libertad provisional de Antonio Tejado, se manifestaba a favor de su salida de prisión en un escrito presentado al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.

Tres meses y medio después de su detención por su presunta implicación en el robo a la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal, la excarcelación del sobrino de la artista está más cerca que nunca. Pero depende no solo de la decisión del juez -que es quien tiene la última palabra en este asunto- sino también de los 100.000 euros que la Fiscalía había pedido en concepto de fianza para que Antonio salga de la cárcel.

Mientras su familia estaría intentando reunir esta elevada cantidad que el ex de Chayo Mohedano no tendría, este sábado se escenificaba la ruptura total de la familia Tejado con María del Monte. Se casaba en Sevilla una sobrina de la cantante, hija de su hermano menor, Javier, y la tonadillera se convertía en la gran ausente puesto que no tiene relación con su hermano desde hace años.

Sin embargo, María José García, madre de Antonio, sí iba a la ceremonia, aunque evitaba quedarse a la celebración porque en estos momentos todas sus energías están centradas en conseguir los 100.000 euros que serían la llave a la libertad de su hijo.

Este domingo María José, Chema Tejado y Samara Terrón visitaron por primera vez a Antonio en prisión desde que la Fiscalía se ha manifestado a favor de su salida de prisión. Y a pesar de las buenas noticias y de que sus días entre rejas podrían llegar pronto a su fin, llamó la atención las caras largas y los rostros de preocupación de su madre, su hermano y su novia, cabizbajos tanto a su llegada a la cárcel como a su salida dos horas después.

Una visita en la que tanto María José como Chema guardaron silencio absoluto y evitaron pronunciarse sobre cómo se encuentra Antonio ante su posible salida de prisión.