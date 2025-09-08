El torero Alejandro Talavante oficializa su relación con Débora Vittorio

"Días de verano en Roma" con Débora Vittorio y un corazón. Con este simple mensaje publicado hace unas horas en la red social Instagram Alejandro Talavante anuncia que ha vuelto a encontrar el amor.

Tras una relación de idas y venidas con la miss mexicana Yessica Ramírez, con la que llegó a celebrar aniversarios de boda y dos hijos, y con la que paseó oficialmente por la alfombra roja del último desfile del ahora fallecido Giorgi Armani en Milán, finalmente ha rehecho su vida con otra belleza y con la que además ha querido "oficializar" la relación.

Alejandro Talavante con Yessica Ramírez

Atrás quedan esos días tempestuosos en los que la ultrajada Yessica se vengó de una de sus muchas rupturas en redes llamándole "feo" y sugiriendo que le había sido infiel. Llegó a escribir en Instagram que "el engaño destruye la confianza, porque la decepción, la inseguridad y la desilusión tienen el poder de destruir el más profundo sentimiento de amor. No existe la mentira perfecta, la verdad siempre sale a la luz". La mexicana y el matador pacense se habían casado en 2013 en su finca de Olivenza, con amigos como Sergio Ramos, Pilar Rubio, Finito de Córdoba, Arancha del Solo o Niña Pastori como testigos, y en 2019 habían decidido separarse. Luego volvieron a unir sus vidas, en 2022, pero parece que ahora la ruptura es definitiva.

Quién es Débora Vittorio

La mujer que ha devuelto la sonrisa a Talavante también es famosa. Es prima de las protagonistas de una de las series de éxito, "Los Gipsy Kings", y tiene tres hijos de su exmarido, José Jiménez. Cuenta con más de 120.000 seguidores en las redes sociales y en su historial fotográfico puede apreciarse su evolución física a lo largo de los años.

Casualmente, la oficialización de su relación con el torero coincide con una buena temporada del matador. Sus cornadas no tienen en esta ocasión nombre de mujer, que diría el clásico.