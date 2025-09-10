Alessandro Lequio responde a las memorias de Mar Flores: salir con ella fue "mi última torpeza juvenil"

La publicación de Mar en calma, las memorias de Mar Flores, ha reabierto la polémica sobre la relación que mantuvo con Alessandro Lequio entre 1996 y 1997. Mientras la modelo lo describe como un hombre "machista, cruel y vengativo", el colaborador televisivo rechaza sus palabras y asegura que la empresaria "reinventa" lo sucedido.

En su libro, Flores afirma que Lequio fue uno de los hombres que más daño le hizo en su vida, al situarlo junto a su exmarido Carlo Costanzia y a los hermanos Kiko y Coto Matamoros. También lo acusa de estar detrás de la publicación de las imágenes en la cama de un hotel en Roma, difundidas por la revista Interviú en 1997.

El italiano niega cualquier implicación y sostiene que los hechos no se ajustan a la realidad. "Más que mentir, reinventa", señaló durante su intervención en el programa Vamos a ver, donde cuestionó abiertamente el relato de la modelo.

"No miente, recuerda como le habría gustado"

Lequio recalcó que no se siente responsable en el intento autolítico de Mar Flores tras la aparición de aquellas fotografías. Según su versión, él era "el único soltero en aquella relación", y lo que generó la polémica fue que la modelo mantenía un vínculo paralelo con Fernando Fernández Tapias, figura de gran peso empresarial en aquella época.

El colaborador describió el testimonio de Flores como un "modo thriller" activado y defendió que la hemeroteca muestra lo ocurrido: "Parece que Mar Flores encontró al franquismo entre flashes y pasarelas. Lo tenéis todos clarísimo, porque basta ir a la hemeroteca. Vete a hacer una búsqueda" ha afirmando tajante este martes en respuesta al relato de la modelo.

En el mismo programa, Lequio desveló que intentó trasladar a Fernández Tapias información sobre su relación con Mar a través de Ana Obregón. Explicó que, en una cena, se llegó a advertir al empresario de que la modelo salía también con él. Según relató, la respuesta del naviero fue: "¿Cómo va a salir con ese que no tiene un duro?".

Por otro lado, en su reciente entrevista en El Hormiguero, Flores agradeció públicamente a Lequio su ayuda para recuperar a su hijo Carlo tras la sustracción por parte de su padre. El conde ya contradijo esta versión en unas declaraciones a Es la Mañana de Federico, y después en el programa volvió a repetir que no participó en aquel proceso: "Ella me da las gracias, yo no lo recuerdo así, con lo cual no me voy a colgar una medallita a la que no tengo derecho".

"Mi última torpeza juvenil"

Treinta años después, Lequio admite que aquella relación marcó un momento de su vida, pero se refiere a ella como "mi última torpeza juvenil". Afirma que se enamoró de Flores, aunque reconoce que no compartían valores en común. "¿Quién no se ha enamorado de una persona indebida?", reflexionaba en directo..

Cansado de que se le atribuya la venta de las imágenes, subraya que nunca recibió dinero por aquellas fotografías. "Fue en el 99. Yo ya estaba en otra vida", aclaró, insistiendo en que entonces había comenzado su relación con María Palacios, con quien hoy tiene una hija en común.

El colaborador de televisión explica que la publicación de las imágenes supuso un duro golpe personal en aquel momento, pero rechaza haber tenido responsabilidad en los problemas sentimentales y mediáticos que atravesó la modelo con Cayetano Martínez de Irujo o con otros nombres de su entorno.

"Tengo una familia que adoro y estoy feliz. Todo esto para mi es del paleolítico. Lo que me salva de toda esta historia es q tengo una gran memoria. Cuando las fotos yo había empezado mi relación con María. A mí eso me cayó como un saco de mierda encima. Estaba loco, feliz con María, con una familia que no quería que yo estuviese con ella y de repente me sale esto", explicaba.