La nueva mansión de Richard Gere y Alejandra Silva en Oleiros y las rencillas familiares con su alcalde comunista

Richard Gere y Alejandra Silva acaban de adquirir una espectacular mansión en la localidad de Oleiros (Galicia) por la que han pagado alrededor de 10 millones de dólares, según publica este miércoles la revista Semana. Se trata de una propiedad que se construyó en la playa de Santa Cristina en los años 20 y que cuenta con unas magníficas vistas al mar, un cenador entre un pinar, piscina y amplios jardines privados.

Cuenta la citada revista que la vivienda está al lado de la casa familiar que Alejandra tiene en la playa de Bastiagueiro, ya que toda su familia es natural de Galicia. El actor de Hollywood se ha enamorado de nuestro país y ha encontrado en Galicia un refugio perfecto. "Cuando ella habla de su tierra parece que habla del paraíso", llegó a decir en una entrevista. Tras una intensa búsqueda en la que el primer requisito debía ser la cercanía con el mar, la pareja dio con esta propiedad, cuya dueña era Beatriz Aler.

El bisabuelo de Alejandra, Rosendo, compró un terreno situado en los acantilados de la playa de Bastiaguiero, que pertenece al ayuntamiento. Allí se construyeron siete casas independientes para que todos los hijos pudieran veranear en la zona. Sin embargo, Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros desde 1985, expropió parte del terreno de la familia Silva, concretamente el que daba acceso directo desde la casa a la playa, lo que les llevó a un litigio que terminaron perdiendo.

Seoane es un reconocido comunista admirador del castrismo en Cuba y el Che Guevara. Antes de llegar a la finca de los Silva hay una glorieta decorada con una escultura del Che en hierro a la que se llega, entre otras calles, desde la Avenida del Che Guevara.