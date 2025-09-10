Leire Martínez vende los objetos en su etapa en La Oreja de Van Gogh: "Aceptar los cambios implica aprender a soltar"

Después de que en octubre de 2024 Leire Martínez anunciara el fin de su etapa con el grupo de su vida, La Oreja de Van Gogh, (17 años años de trayectoria profesional con la banda) todo han sido especulaciones sobre el regreso o no de Amaia Montero y un sin fin de polémicas que la sitúan en el ojo del huracán mediático.

Ahora ha decidido dar un paso más en su nuevo camino musical, y ha puesto en venta a través de Wallapop algunos de los objetos más representativos de su trayectoria profesional. Esta acción corresponde a la campaña 'Esa no soy yo,

"Voy a vender todo lo que ya no me hace falta", explicaba la artista al comienzo del video donde mostraba algunos de los objetos más míticos de su trayectoria profesional y que ahora quiere poner a la venta para desprenderse de de todo lo que ya no tiene sentido en el presente, "la vida da muchas vueltas y aceptar los cambios implica aprender a soltar y ahora, pueden formar parte de la tuya" rezaba el post compartido con el perfil oficial de la plataforma.

Entre los objetos que ha puesto a la venta, destaca el micrófono con el que dio sus primeros conciertos y el que le acompañó en algunos de los escenarios más importantes en los que se dio a conocer.

La original corbata inspirada en la "Noche estrellada de Van Gogh", que además de que es "ideal si quieres dar que hablar", la lució en televisión. Otro objeto con gran carga sentimental en su carrera es el jarrón "sin rosas" con el que ironiza comparándolo con una foto con tu ex, "¿sin rosas para qué quiero yo este jarrón?", comentaba. Y, por supuesto, los guantes rojos del videoclip "Mi nombre", su primer single fuera del grupo, con el que empezó su carrera musical en solitario y que marcan un antes y después en su trayectoria.

"Ha llegado el momento de agradecer y soltar, de despedirme de objetos que fueron importantes, pero que ya no encajan con mi presente. Puedo darles una nueva vida y, a la vez, abrir espacio para lo que viene. Creo que no hay mejor manera de celebrar el inicio de esta nueva etapa en solitario y me ilusiona especialmente pensar que estos productos puedan encontrar su lugar con otra persona y llegar a ser tan significativos para alguien más como lo fueron para mí", explicaba la artista.

Esta campaña cargada de simbolismo, representa también un antes y después para Leire, con la que cierra de forma, aun más clara si cabe, que se encuentra en un momento de cambio y evolución, de dejar espacio a retos profesionales y personales nuevos y que está feliz con su decisión. Todavía se desconocen los detalles concretos de su primer álbum en solitario aunque fuentes cercanas apuntan a que serán las canciones más personales que tengamos de Leire hasta la fecha.