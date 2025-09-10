Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez, pillados "flirteando" en Ibiza

Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez han acaparado la atención mediática tras ser vistos muy cercanos en el exclusivo Farmhouse Soho de Ibiza durante una noche de verano. El actor y la cantante conocida por su participación en OT 2017 compartieron momentos de complicidad y se dieron varios "besos apasionados y con mucho interés" ante la mirada de quienes se encontraban en el club.

Lo que pasa en Ibiza parece que no se queda en la isla, y es que Laura Fa y Lorena Vázquez, han desvelado en el pódcast Mamarazzis, el encuentro entre los dos artistas. Sin embargo, la atracción entre ambos no es nueva, desde hace meses, Silvestre y Rodríguez han coincidido en varios eventos y comparten un círculo de amistades común, lo que habría propiciado la cercanía que se vio en la isla.

La noticia ha sorprendido al público, especialmente porque ambos habían finalizado recientemente sus respectivas relaciones: Silvestre con Rebeca Toribio, quienes hicieron oficial su ruptura en junio, y Rodríguez con el DJ Héktor Mass.

Este encuentro en Ibiza marca, según los testimonios, un momento de culminación de la tensión romántica que se percibía entre ellos desde hace meses, pues los artistas nunca habían coincidido sentimentalmente en el mismo punto, cuando uno tenía pareja el otro no, y al revés, y "cuando los dos están solteros coinciden en Ibiza". Asimismo, también han revelado que "los dos abiertamente se habían dicho que se gustaban", habían intercambiado me gustas y conversaciones.

Por ahora, ni Silvestre ni Rodríguez han confirmado públicamente una relación, pero los relatos de quienes presenciaron la escena han desatado todo tipo de especulaciones sobre el posible inicio de un romance entre ambos artistas.