Almeida, con la "baba caída": la confesión más personal del alcalde sobre su hijo Lucas

Después de ocho semanas de baja paternal dedicadas por completo al cuidado de su hijo Lucas, nacido el pasado 3 de julio, José Luis Martínez-Almeida ha retomado este viernes su agenda oficial al frente del Ayuntamiento de Madrid. Aun así, el alcalde asegura que intenta organizarse para que sus responsabilidades políticas no le resten demasiado tiempo a la que considera la etapa más feliz de su vida junto a su mujer, Teresa Urquijo, y su bebé.

Un día después de participar en un torneo benéfico de golf impulsado por la Fundación Clínica Menorca, donde compartió que el pequeño "está fenomenal, listo para ver el Atleti-Villarreal" – mostrando así su fanatismo, el cual va a trasladar a su hijo – y que su esposa "está mejor que yo", el alcalde ha visitado el plató de El programa de Ana Rosa.

No ha dudado en mostrarse cercano y emocionado, una vez más, al hablar de su reciente paternidad: "No me imaginaba que iba a estar tan con la baba caída". "Para mí es maravilloso poder llegar a casa, ver a mi hijo y pasar más tiempo en familia", ha confesado con una sonrisa.

El entusiasmo de Almeida por este nuevo capítulo siempre lo ha mostrado. A finales de agostó definió a Lucas como un "bebé trampa", porque se porta tan bien que hasta les deja dormir, algo que le anima a pensar en ampliar la familia: "El segundo va a caer, eso seguro", adelantaba entonces en una entrevista con El Mundo.

¿Se volverá a presentar a la alcaldía?

"Es un honor extraordinario ser alcalde de Madrid", ha comentado orgulloso Almeida en El Programa de AR. Y frente a las próximas elecciones ha señalado que presentarse a la alcaldía "no es una decisión que se tome a la ligera". Sin embargo, con las ideas claras, ha anunciado que "si mañana fueran las elecciones me presentaba y mi idea es presentarme", pese haberle cambiado "un poquito la vida". "Uno tiene que plantearse si está en condiciones", ha comentado.