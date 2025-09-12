Rúben Neves estalla contra una revista por su "vergonzosa" portada con la viuda de Diogo Jota

La revista portuguesa TV Guia ha desatado una fuerte polémica tras publicar en su portada una imagen de Rúben Neves, futbolista del Al-Hilal, junto a Rute Cardoso, viuda del delantero del Liverpool Diogo Jota, fallecido recientemente en un accidente de tráfico en España a los 28 años. El medio insinuó que entre ambos podría haber algo más que amistad, lo que ha provocado la indignación del jugador.

En la portada se lee el titular: "Rúben Neves y Rute. Unidos tras la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo", acompañado de una fotografía en la que parecen estar a punto de besarse. Sin embargo, la imagen podría corresponder a un instante previo a un abrazo o un saludo en la mejilla.

Neves, quien compartió vestuario con Jota en el Oporto y el Wolverhampton, ha reaccionado cargó duramente contra la publicación, a través de un comunicado en Instagram. "La persona que puso esta foto en la portada de la revista no merece ser feliz, al igual que la elección de la misma no fue acertada", sentenciaba.

El mediocampista recordó que lleva más de once años junto a su esposa, Débora Lourenço, con quien formó una familia "feliz y sin polémicas". Además, ha explicado que tanto él como su mujer solo han intentado apoyar a Rute Cardoso y a su familia en este difícil momento. "Estamos orgullosos de Rute, por la fuerza que ha demostrado. Estamos aquí para lo que sea necesario, ella lo sabe", ha añadido.

La controversia también generó reacciones en el entorno del fútbol portugués. "Nadie mínimamente humano permitiría que saliera a la luz algo así. Que se haga justicia, divina o humana. Algún día se pagará la cuenta", ha calificado de "vergonzosa" la portada Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo.