La reacción de Nerea Rodríguez a sus "besos apasionados" con Miguel Ángel Silvestre en Ibiza

Nerea Rodríguez es una de las grandes protagonistas de la semana pasada, desde que su nombre salió a relucir junto con el de Miguel Ángel Silvestre. ¿El motivo?, fueron vistos juntos en Ibiza dándose "besos apasionados y con mucho interés", según contaron Laura Fa y Lorena Vázquez en el pódcast Mamarazzis.

Según explicaron, parece que la tensión llevaba acumulándose desde hace meses, coincidiendo en varios eventos y en sus círculos de amigos, y terminó de culminar en Ibiza después de que ambos lo dejaran recientemente con sus parejas, Nerea con el DJ Héktor Mass y Miguel Ángel con Rebeca Toribi.

Ahora, Nerea vuelve a acaparar titulares por sus declaraciones en el nuevo talent show en el que se encuentra inmersa, 'Bailando con las estrellas', Jesús Vázquez, el presentador del programa, no dejó pasar la oportunidad, y al comienzo del programa le dijo "Está toda España pendiente de una noticia y tú estás hoy aquí, te lo vamos a tener que preguntar pero como esto es un programa de baile, concéntrate en el baile, olvídate de todo y de todo el jaleo que hay fuera y cuando acabes de bailar hablamos de Ibiza".

Tras la increible demostración de sus habilidades junto a su pareja Genís Betrian, y la valoración del jurado, Vázquez volvía a la carga "Tenemos que hablar de Ibiza", a lo que Nerea contestaba desviando la atención: "Yo te cuento, yo a este programa he venido a bailar y a trabajar y como dicen a hablar de mi libro, a hablar de mi arte y de mi baile".

"Vale me parece muy bien, pero tú sabes que en todos los programas desde hace unos días solo se habla de Nerea y de Miguel Ángel Silvestre", insistía Jesús Vázquez. "¡Qué suerte que se hable de mí, eso significa que soy importante!", comentaba quitando hierro al asunto.

Después de las dos evasivas, Vázquez se dio cuenta de que la artista no iba a contestar a ninguna de sus preguntas y, para el alivio de Nerea, dejó pasar el tema. Por el momento Silvestre no se ha pronunciado al respecto y tampoco se ha dejado ver con la "ex triunfita".