Mujeres de futbolistas que conquistan el mundo empresarial

1 / 10

Masqmai y Akala Studio

La marca de cosmética fue creada en 2018 por Alice Campello. Masqmai está basada en tres pilares esencias: Clean Beauty, Cruelty Free y Science Backed. Además, se trabaja con ingredientes puras y fórmulas altamente efectivas que combinan lo mejor de la naturaleza y la ciencia. La idea surgió durante su primer embarazo, cuando Alice descubrió "el verdadero poder de los aceites esenciales naturales" y quiso crear Masqmai "con el objetivo de ofrecer un producto único y eficaz". En 2024, la marca de cosmética facturó 8,8 millones de euros. En 2021, nació Akala Studio de la mano de la influencer y empresaria italiana. Es una marca prêt-à-porter – Listo para llevar – y compuesta por una línea de prendas versátiles, cómodas y elegantes, especialmente creadas con los mejores materiales para uso diario. En junio de 2024, Alice vendió la mayor parte de la empresa al grupo de inversión NSPIRE Advertising Agency, SL. "Nuestro objetivo principal es expandir la marca en nuevos mercados a corto plazo", aseguró Giancarlo Milone, que lidera el grupo inversión. Casada con Álvaro Morata desde 2017, jugador del Como 1907, tienen cuatro hijos: Leonardo, Alessandro, Edoardo y Bella. La pareja ha lanzado un nuevo proyecto común, Morata Campello Real Estate, una sociedad dedicada a la compraventa y arrendamiento de inmuebles. Por otro lado, su padre, Andrea Campello, es dueño de Campello Motors, uno de los concesionarios más importantes de Italia.