Mujeres de futbolistas que conquistan el mundo empresarial
Las parejas de jugadores de fútbol como Morata, Lautaro Martínez o Lewandowski, entre otros, han creado marcas de cosmética, moda o gastronomía con gran éxito.
Masqmai y Akala Studio
La marca de cosmética fue creada en 2018 por Alice Campello. Masqmai está basada en tres pilares esencias: Clean Beauty, Cruelty Free y Science Backed. Además, se trabaja con ingredientes puras y fórmulas altamente efectivas que combinan lo mejor de la naturaleza y la ciencia. La idea surgió durante su primer embarazo, cuando Alice descubrió "el verdadero poder de los aceites esenciales naturales" y quiso crear Masqmai "con el objetivo de ofrecer un producto único y eficaz". En 2024, la marca de cosmética facturó 8,8 millones de euros. En 2021, nació Akala Studio de la mano de la influencer y empresaria italiana. Es una marca prêt-à-porter – Listo para llevar – y compuesta por una línea de prendas versátiles, cómodas y elegantes, especialmente creadas con los mejores materiales para uso diario. En junio de 2024, Alice vendió la mayor parte de la empresa al grupo de inversión NSPIRE Advertising Agency, SL. "Nuestro objetivo principal es expandir la marca en nuevos mercados a corto plazo", aseguró Giancarlo Milone, que lidera el grupo inversión. Casada con Álvaro Morata desde 2017, jugador del Como 1907, tienen cuatro hijos: Leonardo, Alessandro, Edoardo y Bella. La pareja ha lanzado un nuevo proyecto común, Morata Campello Real Estate, una sociedad dedicada a la compraventa y arrendamiento de inmuebles. Por otro lado, su padre, Andrea Campello, es dueño de Campello Motors, uno de los concesionarios más importantes de Italia.
Blue Weddings
Daphne Cañizares es socia, junto a Carmen Solís, en la empresa de organización de bodas y eventos sociales Blue Weddings. Desde 2022, la mallorquina está casada con Dani Carvajal y tienen dos niños, Martín y Mauro.
International Academy of Languages
La academia online especializada en la enseñanza de idiomas y en la preparación de certificaciones oficiales de Cambridge y British Council fue fundada y es dirigida por Beatriz Espejel. El Centro de Enseñanza de idiomas online E-Learning Internacional fue fundado y es dirigido por Beatriz Espejel. La academia es Centro Oficial Preparador de Cambridge & British Council. Beatriz tiene una doble diplomatura en Magisterio de Educación Primaria por la Universidad Complutense de Madrid y en Lengua Inglesa por la Universidad Camilo José Cela, además de una certificación Advanced C1. La academia nació en 2020, durante la pandemia, apostando por una metodología digital, flexible y adaptada a la realidad de todas las familias con adaptación de horarios y diferentes propuestas educativas. "Hace siete u ocho años en ciertos sitios de enseñanza se llegaron a cuestionar mis capacidades como maestra, algo que me hizo tener que demostrar constantemente mi valía", reconoció Beatriz en una entrevista en Artículo 14. Casada con el jugador del Atlético de Madrid Koke desde 2018, tienes dos hijos, Leo y Claudia. Leo tenía tres meses cuando International Academy of Languages vio la luz, un proyecto que llevaba dos años en marcha.
Foods by Ann, Phlov y Edan Studios
Foods by Ann es una marca creada por Anna Lewandowska, inspirada en su pasión por la cocina saludable y un estilo de vida holístico. Desde 2016, ofrece productos y suplementos naturales para apoyar el equilibrio corporal y la actividad diaria. A lo que se une Diet training by Ann para combinar con entrenamientos deportivos. Phlov, la marca de cosmética como objetivo para encontrar productos en su rutina de la piel que fueran funcionales y saludables. Después de probar con distintos remedios caseros y productos decidió crear algo que fuera 100% perfecto para ella, como se cuenta en la página web de la marca. Para ello, contó con la ayuda de Justyna Zukowska-Bodnar y lanzaron sus productos en 2018. En 2024, Anna Lewandowska se asoció con TRIB3 para hacer realidad uno de sus sueños: fundar un nuevo concepto alrededor de la actividad física y la salud que integrase todas sus pasiones y disciplinas: fitness, baile, pilates y nutrición. El proyecto, Edan Studios y con base en Barcelona. Casada con Robert Lewandowski desde 2013, dejó el karate a un lado y se lanzó al mundo empresarial. Tienen dos hijas pequeñas, Klara y Laura.
Boddy
Paddy Noarbe lanzó su marca de ropa deportiva en 2022. "A todas las mujeres. A las que aman el deporte, el entrenamiento, a las que aún no teniendo tiempo hacen malabares para sacar un ratito para el ejercicio y las que aunque no le hayan cogido el gusto al entrenamiento todavía les guste vestir cómodas y elegantes", escribe en su web. En relación con la marca, Paddy organiza eventos de "amor propio, salud y sostenibilidad" Casada con Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, desde 2023 son padres de Amor.
Victoria Beckham Ltd
Victoria Beckham lanzó su marca homónima de moda y belleza en 2008, el negocio está gestionado en colaboración con el socio inversor NEO. Desde 2022 presenta sus creaciones en Paris Fashion Week y desde The Business of Fashion apuntaron que sus ingresos han aumentado en un 26%, cerrando el 2024 con un valor de unos 130 millones. Su línea de maquillaje, sus lanzamientos de skincare junto con a expertos y científicos, y además, el debut de su fragancia 21:50 Rêverie a fines de 2023, consolidaron su nueva etapa como referencia estética y comercial. Casada con David Beckham desde 1999, tienen cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven.
Carpesim y MyLocation
Carla Pereyra se lanzó al mundo empresarial con la creación de Carpesim SL, una empresa dedicada al sector inmobiliario, que se dedica al alquiler, compra y restauración de viviendas e inmuebles en zonas lujosas de Madrid. La argentina también es CEO de la empresa MyLocation, una consultora inmobiliaria donde facilitan alojamiento y servicio a estudiantes que vienen a la capital de España. Además, es embajadora de la Fundación Atlético de Madrid. Su función es seguir impulsando y dando visibilidad a iniciativas solidarias tan determinantes para personas en situaciones de vulnerabilidad. Casada con el técnico colchonero Diego Pablo Simeone desde 2019, el matrimonio dos hijas, Francesca y Valentina.
Coraje y Cittanina Lodge & Wine
Agustina Gandolfo es dueña de Coraje, un restaurante ubicado en Milán. “La filosofía del restaurante es la unión de culturas que comparten mucho, empezando por la pasión por la convivencia y los sabores genuinos. Todos nuestros platos se inspiran en las tradiciones del "país del fuego", combinadas hábilmente con la cocina mediterránea y dando vida a los sabores más reconocidos de la tradición napolitana", cuenta en la página web del restaurante. Por otro lado, Cittanina Lodge & Wine, un proyecto junto a Lautaro Martínez, “donde nuestras familias confluyen, un paraíso en Las Compuertas donde decidimos cultivar y hacer realidad nuestro sueño de tener un vino hecho con viñedos antiguos”. Casada con el futbolista del Inter Lautaro Martínez desde 2023, tienen dos hijos, Niña y Theo.
Duzama
Erika Choperana creó Duzama en mayo de 2022. La inspiración para el nacimiento de la marca de ropa infantil vino del nacimiento de su hija Mía como contó en redes sociales: “Esta idea surgió hace ya 6 años con el nacimiento de Mia, y se ha ido reforzando con el paso de los años y el aumento de la familia. El camino, aunque pueda parecer largo ha sido necesario para llegar al punto en el que estamos. Espero que disfrutéis con el resultado tanto como yo con el proceso". Con el nacimiento de Amaro y Alba fue cobrando más sentido el lanzamiento. Está centrada en aportar estilo, sencillez y comodidad a los más pequeños, con un gran énfasis en dejarles ser ellos mismos. Casada con Antoine Griezmann desde 2017, además de Mía, Amaro y Alba, completa la familia el pequeño Shai.
MiSueños Kids y Mandinha Martinez Interiors
MiSueños Kids Limited fue fundada en 2014 por Amanda Mandinha Martínez. Comenzó diseñando interiores prácticos y lujosos para niños, y luego se expandieron al sector de juguetes y ropa infantil. Además, al mismo tiempo creó Mandinha Martinez Interiors, un estudio de diseño de interiores de alto nivel con sede en el norte de Londres que se especializa en interiores residenciales de lujo para clientes privados en el Reino Unido, Europa y actualmente Argentina. Nacida en Londres, pero de madre brasileña y padre portugués, Mandinha se casó con el Dibu Martínez, jugador del Aston Villa, en 2017 y tienen dos hijos, Santiago y Ava.