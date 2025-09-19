Cayetano Rivera piensa llegar "hasta el final" en su proceso judicial

Ayer por la noche se celebraron en Sevilla los Premios Escaparate en los jardines de la Plaza de San Telmo, donde entre las numerosas personalidades que han acudido, destacó la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, muy elegante vestida de Vicky Martín Berrocal, que además fue una de las homenajeadas.

También estuvo Cayetano Rivera, que insistió en que va a llegar hasta el final con el tema de su procedimiento judicialm después de la polémica detención este verano en una conocida hamburguesería de Madrid. A pesar de lo que se ha comentado sobre una posible nueva novia, Cayetano no quiso confirmar si tiene pareja. Asimismo, chocó un poco cómo habló sobre su retirada taurina, quizás con un poso de necesidad en sus palabras de hacerlo de otra forma ya que le gustaría terminar su carrera en Ronda.

Cayetano Martínez de Irujo también estuvo presente y comentó que se ha operado de la espalda. Cayetano y Bárbara Mirjan estan ya a pocos días de que se celebre su boda, que será el próximo 4 de octubre.

También estuvo Norma Duval, que viajó desde Suiza, donde vive junto a su marido Matthias Kühn, así como José Ortega Cano y Rosa Benito, que también se sumaron al evento. Durante la entrega de premios hubo un recuerdo para los difuntos Luis Ortiz, con presencia de su viuda Gunilla con Bismark y su hijo Francisco, así como a Caritina Goyanes, con la asistencia de toda su familia al acto (su viudo, su madre Cari Lapique, su hermana Carla Goyanes y su tía Miriam Lapique).También apareció Esther Doña, la viuda del marqués de Griñón, que se mostró feliz junto a su novio, el empresario portugués Joao, con quien vive en Lisboa

Carlo Costanzia va a acudir esta noche al plató de "De Viernes". ¿Hablará de temas controvertidos? Mar Flores, por su parte, ha reaparecido en redes compartiendo una importante reflexión en un story: "Y para quien esté viendo esto, acércate a la pantalla y escucha. No tienes por qué gustarle a la gente. La gente no tiene por qué amarte. Ni siquiera tienen por qué respetarte. Pero cuando te mires al espejo, más vale amar lo que ves. Más vale amar lo que ves".

Mar presentará el próximo miércoles en la Gran Vía de Madrid su libro de memorias de "Mar en calma" con la asistencia de la protagonista y todos los medios, familiares y amigos que ha convocado.