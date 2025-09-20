Terelu Campos declara la guerra a Mar Flores con una demoledora frase

Terelu Campos reapareció en '¡De viernes!' después del revuelo que se formó el pasado miércoles cuando posó con Carlo Costanzia padre en el photocall de la gran fiesta que organizó por su 60 cumpleaños, aprovechando para dejar clara cuál es su opinión respecto a los abuelos paternos de su nieto: "He celebrado mi 60 cumpleaños, había poco más de 100 personas invitadas porque el aforo no me permitía invitar a más", confesó Terelu cuando le han preguntado por el evento por su aniversario.

Utilizando un tono serio y algo irónico, se negó a hablar sobre el motivo por el que no invitó a Mar a su fiesta de cumpleaños pero sí al abuelo de su nieto: "De Mar no hablo", dijo la colaboradora, añadiendo una demoledora frase con la que deja claro el motivo por el que guarda silencio: "Ella dejó muy claro que no le gusta que se hable de su vida familiar e íntima y yo no hablo de ella. Y yo soy una persona tremendamente respetuosa", señaló con una sonrisa, reflejando así que no entiende que ahora haya publicado un libro hablando de su vida cuando lleva años pidiendo respeto por su privacidad. Una demoledora frase que podría desatar una guerra entre abuelas y que podría sacar a la luz sus rencillas del pasado.

"Para no querer que hablen de ella ha publicado unas memorias que habla de todo Dios y además, son mentira. O sea que, podremos hablar de Mar Flores", apuntó Lydia Lozano, a la que Mar también alude en su libro. "Yo no he dicho que vosotros no podáis hablar, pero yo no voy a pronunciarme de absolutamente nada. En calidad de colaboradora puedo hablar de ese libro pero lo que yo no hablo es de si la veo o lo que tengo con ella", aclaró Terelu.

Aún así, la hija de María Teresa Campos aseguró que su fotografía con Carlo Costanzia padre "fue totalmente casual" y que está "acostumbrada a que se forme revuelo", insistiendo en que no hay nada malo en que tenga buena relación con el abuelo de su nieto: "No es verdad que sea una foto buscada o pensada. ¿Cuál es el problema? Es el abuelo y somos los abuelos".

Además, Terelu respondió a la afirmación que hace Mar en su libro cuando habla del encuentro que no se ha dado entre ellas, dejando claro que no son ellos los que han "puesto impedimento", desmintiendo así que sea culpa de las Campos que no hayan coincidido: "Esa parte del libro sí la comento, porque habla de mí. Nosotros jamás hemos puesto problema a nada nunca, la pelota no puede estar en nuestro tejado. En el tema de Nuria González yo no me posicioné, Nuria es amiga mía de mucho antes de que estuviese con Fernández Tapias. Es que Nuria forma parte de mi vida, es mi familia", dijo, negando que su relación con la viuda de Fernández Tapias sea el motivo de su no relación.