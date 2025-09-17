Cayetano Martínez de Irujo implacable contra Mar Flores: "Era la horma de mi zapato en el peor de los sentidos… "

Es miércoles de revistas y ¡Hola! Nos sorprende con un reportaje a lo que llaman la "generación H", eligiendo y reuniendo a los 50 jóvenes talentos del momento en un reportaje que califican como histórico, y en la que aparecen desde iconos de las redes, a nuevas figuras de la moda, el deporte o las artes, o del compromiso con el medio ambiente o que inspiran a los más jóvenes. En ese listado aparecen influencers como Dulceida, Alice Campello o Tomás Páramo, Isabel Junot o Marta Ortiz (propietaria de la plataforma online Matiz), el cantante Íñigo Quintero o María Monfort, nieta de Abel Matutes y novia del piloto Jorge Martín "Martinator".

Mar Flores sigue siendo protagonista de la actualidad con su poliedro sentimental. En la revista Semana recupera algunas frases de la biografía que Cayetano Martínez de Irujo, "De Cayetana a Cayetano", publicadas hace 6 años y en la que Mar no sale muy bien parada. De momento, Cayetano, se ha limitado a comentar que Mar miente. Entre las frases recuperadas por Semana explica el motivo de su ruptura: "La verdadera razón fue porque ella me dijo que tenía que irse a uno de sus viajes de trabajo y después descubrí por unas fotos que estaba con Javier Merino…". "Era la horma de mi zapato en el peor de los sentidos… Era una mujer maquiavélica y fría, de doble personalidad: no conseguí averiguar qué había tras sus ojos marrones sin profundidad, me miraban pero sólo percibía una oscuridad infinita. La misma oscuridad del personaje".

En la portada de la revista, Mar parece que ha hecho buenas migas en el concurso que está grabando con Antonia Dell'Atte, la archienemiga de Ana Obregón y Alessandro Lequio. Las dos parecen haber congeniado a las mil maravillas, porque si algo une es un enemigo común.

Por su parte en Diez Minutos, Teresa Bueyes comenta de pasada que ya no es la novia del millonario mexicano Juan Antonio Pérez Simón. En una charla con Valeria Vegas comenta que "Juan Antonio es una bellísima persona y cree que he tenido muchísima suerte de tenerle a mi lado", responde. "Vamos a seguir siendo amigos y deseo que para siempre", añade. A principios de verano fue visto con Paloma Segrelles hija y esto detonó la relación.