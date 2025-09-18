Terelu Campos se posiciona con Carlo Costanzia padre, toda una declaración de guerra a Mar Flores

Mar Flores ha reaccionado a la foto de la traición protagonizada por Terelu Campos, cuando en su fiesta del 60 cumpleaños celebrada ayer por la noche, no dudó en posar con su consuegro Carlo Costanzia. Cuando nos hemos puesto en contacto con Mar, esta ha respondido: "Yo sigo en paz". Asimismo, Mar ha señalado que ante la posibilidad de que Carlo se siente en programas de TV: vaya a "De Viernes": "Serán cómplices ante la audiencia de sentar a un maltratador sin escrúpulos. Que ahora ya es de conocimiento público". Recordemos que Carlo es descrito como un maltratador en la biografía de Mar.

Terelu celebró su 60 cumpleaños en Jimmys, que es propiedad de Tito Pajares, marido de Sofía Mazagatos y a la que acudieron numerosos amigos y familiares. Terelu, que conoce demasiado bien el medio, no dudó en realizar un posado familiar con su hija, su yerno y Carlo Constanzia padre, todos sonrientes y muy bien avenidos. La propia Terelu comentó que: "Yo tengo relación con Carlo Padre que es el abuelo de nuestro nieto. He invitado al abuelo paterno de mi nieto porque tengo buena relación con él. Con Mar no tengo ni buena ni mala, simplemente, no hay relación. Si en mi vida personal está, por qué no le voy a invitar".

Sin duda, al romper Terelu la baraja, la polémica está servida. Un posado que llega justo después que la revista Semana publicase que Carlo hijo y Mar Flores no se hablan y que Carlo está muy enfadado con la publicación de las memorias de su madre y cómo sale él parado. Incluso habría pedido cancelar su participación en el programa de decoración en el que forman pareja. Una información que Alejandra Rubio negó ya que comentó que todo está fenomenal entre madre e hijo y que Carlo es muy profesional y por eso no habla en los rodajes.

Entre los invitados, que posaron con Terelu estaban su hermana Carmen Borrego y su marido José Carlos Bernal, su sobrino José María Almoguera con María la Jerezana o compañeros de la cadena, como Antonio Montero, Marisa Martín Blázquez, Montoya o el Turronero. Quién también estuvo aunque no posó, tal y como informa Look de OK Diario, Nuria González también asistió habría asistido al cumpleaños acompañada de su hermana Yolanda.